Vesillä vilkasta – polttoaine myy, satamayöpymiset vähemmän

Savonrannan satamassa toimivan vierasvenesataman ja Cafe Vikingin yrittäjä Erwin Tiesma on tyytyväinen kesään niin satamaravintolassa kuin vierasvenesataman puolella. Helteiset kesäsäät ovat tuoneet paljon asiakkaita.

– Savonrannan satama on hyvä pysähdyspaikka Savonlinnan ja Joensuun välillä veneileville, Tiesma sanoo ja myöntää, että kilpailua veneilijöistä käydään Oravin ja Rääkkylän vierasvenesatamien kanssa.

Tiesmalla on meneillään toinen kesä vierasvenesataman yrittäjänä Savonrannalla, ja lopuillaan oleva kesä on ollut ensimmäistä parempi. Ensikäynnillään hyvän kokemuksen saaneet asiakkaat tulevat toisenkin kerran. Kahvila-ravintolan monet tapahtumat ovat tuoneet asiakkaita, mutta myös laiturissa on ollut vilkasta.

– Jotkut veneet käyvät tässä monta kertaa kesässä ja yksi lentokonekin on parkkeerannut sataman laituriin, Tiesma kertoo.

Laiturin hyvä käyttöaste on näkynyt polttoainemyynnissä, joka on ollut tavallista vilkkaampaa. Heinäkuun viimeisenä maanantaina laiturissa oli puolentusinaa venettä, mikä on satamayrittäjän mielestä hyvä määrä.

Punkaharjulla satamapalveluita tarjoavassa Harjun Portissa on ollut ennätysvilkas kesä.

– Parin heikomman kesän jälkeen meillä on ollut nyt erittäin vilkasta, Harjun Portin yrittäjä Markus Kaskinen kertoo. Säätilat vaikuttavat suoraan veneilijöiden aktiivisuuteen ja ennusteista voi jo hyvin ennakoida myös laiturin käyttöastetta.

Kaskinen kertoo, että heinäkuussa muutaman viikon ajan vierasvenesatamaan jouduttiin tilaamaan joka päivä lisää polttoainetta.

– Se on täysin poikkeuksellista.

Polttoaineita on kulunut paljon, mutta toisaalta satamayöpymisiä on ollut entistä vähemmän, ja tämä suuntaus on näkynyt jo pidemmän aikaa. Kaskinen vetää tästä sen johtopäätöksen, että vesillä on liikennettä, mutta veneilijät käyttävät ehkä entistä enemmän retkisatamia kaupallisten vierasvenesatamien sijaan.

