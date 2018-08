Rajavaaran lava 60 vuotta – juhlistus tanssiaskelin

Jos Rajavaaran lava osaisi puhua, sillä olisi mittaamaton määrä tarinoita kerrottavanaan. Tulisista tangoista ilmaviin valsseihin, yhden illan lemmestä elämänmittaisiin rakkaustarinoihin.

Niitä kaikkia ja monia muitakin tapahtumia ja tunteita on mahtunut elokuussa 60 vuotta täyttävän tanssilavan taipaleelle runsaasti.

– Lava on rakennettu 1958, ja heti alusta lähtien Kesälahden Urheilijat on järjestänyt täällä tansseja, urheiluseuran puheenjohtaja Keijo Pekkinen kertoo.

Rakennustyö on tehty hyvin. Harva kuusikymppinen, talvet kylmillään seisova rakennus on yhtä kopsakassa kunnossa.

– Toki puutumme korjaustarpeisiin nopeasti, kun niitä tulee esiin. Vankkaa tekoa tämä on, korjattavaa ei tule vastaan kovin usein.

Erityisen hienosti on tehty lavan tanssilattia, jossa ei ole ainuttakaan naulaa.

Lattia on valmistettu eri mittaisista, vierekkäin asetelluista puuliuskoista. Seinät estävät sen purkautumisen.

– Kuivana kesänä lattian raot ovat isommat kuin sateisempana. Ei niihin silti kompastu. Hienon keksinnön on joku aikanaan tehnyt, Pekkinen esittelee.

Tanssilava tulee elokuussa aikuisen ikään ja Kesälahden Urheilijat alkaa olla isovanhemman iässä. Seura täyttää tänä vuonna 85 vuotta.

– Seuraa emme nyt juhlista sen kummemmin. Tanssilavan pyöreitä juhlistetaan juhlatanssien merkeissä tiistaina 14. elokuuta. Esiintymään tulee Saija Tuupanen.

Tuupasella on hallussaan pisin yhtäjaksoisten esiintymisten putki Rajavaaran lavalla. Juhlatanssien esiintyminen on 15 kesä.

– Saija on tässä omaa luokkaansa ja saa ihmiset aina liikkeelle. Muuten pidämme linjana artisteille korkeintaan kolmea peräkkäistä kesää. Vaihteluakin tarvitaan.

Tansseja järjestetään normaalisti kahdeksat kesässä, alkaen juhannuksen jälkeiseltä tiistailta.

Nyt juhlavuoden kunniaksi luvassa on yhdeksät tanssit, yhdet vielä juhlatanssien jälkeen.

Esiintyjät valikoidaan ja palkataan ohjelmatoimiston kautta.

Kovienkin nimien kohdalla järjestäjät katsovat, ettei tarjolle tule liikaa samankaltaista musiikkia.

– Jokainen orkesteri soittaa tietysti tanssimusiikkia. Mutta jokaisella on myös oma ohjelmistonsa, setti jonka he soittavat välissä, Pekkinen mainitsee.

