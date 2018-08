Käyhköjen testamentilla palveluseteleitä vanhuksille

Aino ja Veikko Käyhkön testamenttirahaston käyttösuunnitelman laatinut työryhmä aloittaa palvelusetelikokeilun syksyllä. Kokeiluun on budjetoitu ensimmäiselle vuodelle 15 000 euroa.

Kokeilussa Kerimäellä jaetaan kaksi 20 euron arvoista palveluseteliä kaikille vuonna 1942 tai aiemmin syntyneille. Setelit menevät siis viime vuonna tai aiemmin 75 täyttäneille kerimäkeläisille vanhuksille. Ehdon täyttävien asukkaiden määräksi työryhmä arvioi noin 680. Toistaiseksi setelit jaetaan vain kotonaan asuville vanhuksille.

Kokeilu on jaettu syksyn ja kevään budjettikausiin. Syksyllä kokeiluun sijoitetaan pienempi summa, joten palvelusetelin arvo on pienempi. Kevään palvelusetelin arvoa ei ole vielä päätetty.

Palvelusetelit voi käyttää esimerkiksi hieronta-, liikunta- tai kampaamopalveluihin. Työryhmä on pyrkinyt ottamaan kaikki kerimäkeläiset Y-tunnuksen omaavat toimijat huomioon hankkeessa. Setelien sisältä löytyy painettu lista kokeilussa mukana olevista yrittäjistä.

– Emme kuitenkaan ole välttämättä havainneet kaikkia yrittäjiä, mutta otamme halukkaat mukaan vuodenvaihteessa, työryhmän Gunilla Muhonen kertoo.

Palvelusetelin saanut voi siis valita kerimäkeläisistä palveluntuottajista haluamansa. Seteli tai setelit annetaan yrittäjälle, joka laskuttaa summan kaupungin kautta testamenttirahastolta. Ylimenevän summan käyttäjä maksaa itse.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää esimerkiksi naapurille tai perheenjäsenelle.

Numeroidut setelit jaetaan Kerimäen kirjastolla olevasta Savonlinnan kaupungin Yhteispalvelupisteestä kuittausta vastaan. Setelit voi noutaa joko siihen oikeutettu henkilö tai tämän vapaamuotoisella valtakirjalla varustettu omainen. Noutajalla on oltava seteliin oikeutetun Kela-kortti mukanaan.

Jakelu on tarkoitus aloittaa syyskuun ja lokakuun aikana. Tarkat ajat ilmoitetaan Puruvesi-lehdessä.

Ensimmäisessä kokeilussa setelien hukkumisen tai tuhoutumisen varalle ei ole käytäntöä, joten ne ovat omistajan vastuulla.

Palvelusetelikokeilun innoitus on peräisin Savonrannalta, jossa seteleitä kokeiltiin jo viime vuonna. Siiri ja Sirkka Konttisen perintörahaston varoilla on edistetty sekä nuorison että vanhusten hyvinvointia.

– Meidän tehtävämme on siinä mielessä helpompi, että Käyhkön testamentissa keskitytään vanhuksiin, Muhonen kertoo.

– Lisäksi otimme oppia Savonrannan kokeilusta. Esimerkiksi ikämäärite ja setelien jaon käytännöt ovat samankaltaiset kuin Savonrannalla.

Syksyn kokeilussa jaettavat palvelusetelit on käytettävä viimeistään 31. joulukuuta johtuen Savonlinnan kaupungin laskutuskausista.

Aino Käyhkö teki pitkän työuran Kerimäellä kodinhoitajana. Käyhkö omisti yhdessä veljensä Veikon kanssa Alakuonantien varressa tilan, jossa sisarukset asuivat. Käyhköt olivat naimattomia, eikä kummallakaan ollut perillisiä. Veikko Käyhkö jätti omaisuutensa sisarelleen kuollessaan 1997.

Kun Aino Käyhkö kuoli vuonna 2016, hän jätti perintönsä Kerimäen kunnalle. Perinnön arvoksi on arvioitu noin 500 000-600 000 euroa.

Kuntaliitoksen yhteydessä omaisuus siirtyi Savonlinnan kaupungille, joka perusti Aino ja Veikko Käyhkön testamenttirahaston.

Testamentissaan Aino Käyhkö määräsi omaisuuden käytettäväksi lyhentämättömänä kerimäkeläisten vanhusten kuntoutus- ja virkistystoimintaan.

Testamentissa määrättiin myös, että varoilla on järjestettävä vuosittainen joulujuhla Kerimäen iäkkäille. Juhla on nyt järjestetty vuosina 2016 ja 2017, ja se järjestetään myös ensi jouluna.

Tänä vuonna testamenttirahaston toimintaan on budjetoitu 35 000 euroa. Toimintaan kuuluu setelikokeilun ja tapahtumien lisäksi muita vanhusten hyvinvointia edistäviä hankkeita, kuten viime vuonna hankitut liukuesteet.

Käyhkö määräsi testamentissaan kerimäkeläiset Jukka Suomalaisen ja Tuukka Suomalaisen valvomaan testamentin toimeenpanoa. Tämän vuoden alussa valvojat esittivät, että kaupunginhallitus nimittäisi työryhmän suunnittelemaan varojen käyttöä ja toteuttamaan palvelusetelikokeilun.

Työryhmään valittiin Gunilla Muhosen lisäksi Maire Hämäläinen, Marita Pesonen, Jaakko Kuikka ja Risto Silvennoinen. Kaikilla jäsenillä on yhteyksiä kerimäkeläisiin ikäihmisiin sekä tietoa vanhusten tilanteesta. Kevään aikana työryhmän jäsenet laativat varojen käyttösuunnitelman, jonka kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa.

