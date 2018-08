Menestystä Kuninkuusraveissa – Camri-ori kokonaiskisan kolmas!

Punkaharjulainen Camri-ori sijoittui kolmanneksi Kuninkuusravien kokonaiskilpailussa viime viikonloppuna. Kokonaiskilpailussa huomioitiin viikonlopun kaikkien kolmen juoksun yhteisaika.

Camri ei ollut palkintosijoilla ensimmäistä kertaa. Hevonen on päässyt kolmannelle sijalle jo kahdesti. Viime vuonna ravit jäivät kuitenkin väliin loukkaantumisen vuoksi. Camrin omistaja Jani Konnu on tyytyväinen suoritukseen välivuodesta huolimatta.

– Tämän viimeisen vuoden aikana olemme panostaneet palauttavaan ja ylläpitävään pohjakunto-treeniin, Konnu kertoo.

– Hevosta talvella hoitava isäni Jarmo Konnu sanoi olevansa tyytyväinen, jos Camri sijoittuu neljän parhaan joukkoon. Kolmas sija on siis oikein hyvä.

Kuninkuusravit on suomenhevosoriiden ja -tammojen ravikilpailu, jonka järjestää Suomen Hippos ry yhteistyössä erilaisten jäsenseurojen kanssa. Vuodesta 1924 alkaen järjestetyt ravit juostiin tänä kesänä Rovaniemellä, Mäntyvaaran raviradalla.

Kaksipäiväisissä kisoissa juostaan kolme eri matkaa: 2 100 metriä, 1 609 metriä eli maili sekä 3 100 metriä. Kokonaiskilpailussa otetaan huomioon kaikkien matkojen yhteisaika, eli voittajan ei ole välttämätöntä voittaa yhtäkään osakilpailua.

Camrin valmentaja ja ohjastaja Terho Rautiainen kertoo oriin juosseen joka matkaan tasaisen suorituksen. 2 100 metrin juoksussa hevonen sijoittui neljänneksi, mailissa toiseksi ja 3 100 metrissä viidenneksi.

– Olen oikein tyytyväinen, saatiin hyvät juoksut. Camrin hyvä peruskunto näkyi kisoissa, Rautiainen kuvailee raviviikonloppua.

– Hellettä olisi voinut olla vähemmän. Kuumuus lisää hevosten rasitusta.

Jani Konnu kertoo sijoitusten selittyvän osin Camrin nopeilla lähdöillä. Se pääsee nopeasti pääkantaan eli kisan kärkeen ja pysyy siellä, joten Camri pärjää hyvin lyhyillä matkoilla.

Kuninkuusravien kuningasluokan voittokolmikko:

1) Costello / R. Tupamäki, yhteisaika 9.23.3

2) Köppinen / A. Moilanen, yhteisaika 9.25.2

3) Camri / T. Rautiainen, yhteisaika 9.27.8

