Marjoista euroja aluetalouteen

Kesän marjasato on hyvällä mallilla ja mansikkakausikin lähes loppuun taputeltu. Mansikan osalta viljelijät ja välittäjät alkavat jo valmistautua tulevaan kauteen.

Tämän vuoden satokausi oli heikonlainen niin metsämarjojen kuin puutarhamansikankin osalta. Etevä etsijä kuitenkin löytää mustikatkin, jos malttaa nähdä vaivaa. Käsillä olevasta Puruvesi-lehdestä voi lukea, kuinka ahkerat poimijat löytävät marjaa myytäväksi asti, mutta kovaa työtä se toki vaatii.

Metsämarjoja markkinoille välittävässä yrityksessä iloitaan siitä, että kuluttajat osaavat arvostaa kotimaisia marjoja asianmukaisella tavalla. Niiden terveysvaikutukset tiedetään ja sen ansiosta kulutus on kasvamaan päin.

Trendikkäät metsämarjat kelpaavat brändäämään vaikkapa kosmetiikkaa, lisäravinteita ja leivonnaisia. Puhtaiden, luonnosta hankittujen raaka-aineiden avulla on helppoa myydä monenlaisia tuotteita.

Marjojen kerääminen ei vain enää kiinnosta siihen kykeneviä suomalaisia ja sen johdosta kaupallinen poiminta tapahtuu lähes yksinomaan ulkomaisen työvoiman avulla. Maastossa hajallaan olevan kullan vuolemista ei nähdä riittävän mielekkäänä nykyisillä hinnoilla eikä myyntivoiton verottomuuskaan riitä houkuttimeksi raskaaseen työhön.

Metsätalouden puolella heikosti kannattavaa kuitupuun myyntiä ja taimikonhoitotyötä vauhditetaan taloudellisin kannustimin ja avustuksin. Eikö olisi syytä laajentaa sama periaate myös keruutuotteisiin? Tuetaan sitä, mikä ei muuten kannata, jolloin keruueuroja voisi jäädä myös oman maan aluetalouteen. Avustukset olisivat tässä tapauksessa jokaisen kynnelle kykenevän saatavilla, joten tuki ei kohdistuisi mihinkään yhteen etu- tai ammattiryhmään.