Hirsimies ei ehdi kesällä lomailla – Vesa Sairasen yhtä suurinta perinnehirsitaloa pystytetään Pohjanmaalle

Näillä keleillä otetaan mittaa myös hirrenveistäjästä. Olipa hirmuinen helle tai piiskainen sade, hirsimiehen veistokirveen pitää heilua. Muuten ei jälkeä synny eivätkä urakat etene.

Punkaharjulaisen perinnehirsirakentajan Vesa Sairasen kesä on monella tavalla kuumaa aikaa. Urakoita on eri puolilla Suomea, ja Sairasen sekä neljän miehen porukka huhkii paraikaa eri puolilla Suomea.

Tällä hetkellä Sairanen on itse pystyttämässä veistämäänsä hirsitaloa Parikkalassa, ja osa porukasta tekee samaa hommaa Pohjanmaalla Seinäjoella.

Rakennuksista Seinäjoelle kohoava perinnetalo onkin melkoinen luomus. Sairanen mainitsee, että se lukeutuu hänen historiansa suurimpien talojen joukkoon.

Talossa on neliöitä 256 kahdessa täydessä kerroksessa, ja kahdeksan tuuman pelkkahirttä taloon menee yhteensä 1,8 kilometriä.

Pohjalaistalon kaikki väliseinätkin ovat täyttä hirttä, ja rakennuksen on piirtänyt 1800-luvun hengen mukaisesti rantasalmelainen suunnittelija Maria Luostarinen.

Seinäjoen urakka sai alkunsa, kun asiakas otti yhteyttä Sairaseen vuonna 2016.

– Pohjanmaalla on pitkät käsinveiston perinteet, itse asiassa pidemmät kuin Savo-Karjalan alueella. Myönnän yllättyneeni, kun hän valitsi minut rakentajaksi.

Sairasen mukaan Pohjanmaalla on runsaasti muun muassa vanhoja kirkonveistäjiä, ja käsinveistämisen perinteitä on maakunnassa jopa neljännessä sukupolvessa.

Pohjalaistalo rakennetaan kodiksi seinäjokelaiselle viljelijäperheelle. Rakennus on pohjalaisittain sanottuna ”kaksfookinen rakennus”, ja se tulee päärakennukseksi entisen päärakennuksen tilalle.

Aluksi perhe mietti, että vanha päärakennus korjataan, mutta sitten päädyttiin uudisrakennukseen.

– Rouva on kotoisin Jurvasta ja on asunut lapsuuden isossa pohjalaistalossa, Vesa Sairanen tietää.

Pohjalaistalon puut kaadettiin tammi-helmikuussa 2017 ja sahattiin keväällä. Pyöreää puuta lähimetsistä kuskattiin veistokentälle neljä rekkakuormaa. Puut kuivuivat taapelissa kesän ajan, ja veistäminen sekä rakentaminen alkoivat Sairasen veistokentällä Punkaharjun Hiukkajoella alkuvuonna 2018.

Hirsikehikko valmistui toukokuun lopussa, jonka jälkeen se purettiin ja kuljetettiin kahdella täysperävaunurekalla Seinäjoelle. Paraikaa Sairasen työporukka rakentaa talon vesikattoon asti valmiiksi. Siitä urakkaa jatkavat sikäläiset urakoitsijat.

Vesa Sairanen kuvaa pohjalaistalon urakkaa tämän vuoden suurimmaksi, eikä yhtä isoja rakennuksia ole ollut ohjelmassa aiemminkaan kovin usein.

Seinäjoen talon lisäksi Sairanen on toimittanut samaa kokoluokkaa olevan talon tänä vuonna Parikkalaan.

– Pohjalaistalo on kuitenkin ollut tänä vuonna työmäärältään ja rahalliselta arvoltaan tämän vuoden suurin rakennushanke, hän mainitsee.

Vesa Sairanen pitää pohjalaistaloa hankkeensa varsin mielenkiintoisena.

– Veistohommissa oli mukana neljä veistäjää. Taloon tehtiin asiakkaan maun mukaisesti lukkonurkat, ja niiden teko on hitaampaa kuin niin sanotut lohenpyrstönurkat, joita käytetään paljon hirsitaloissa.

Sairanen kuvaa pohjalaistyylistä taloa hyvin selväpiirteiksi. Rakennus on tehty 1800-luvun tyyliin, ja huonejako suuren tuvan ympärillä on selkeä. Hänen mielestään pohjalaistyyli sopisi käytettäväksi enemmänkin nykyrakentamisessa.

Vesa Sairasen kesä kuluu tiukasti töiden parissa.

– Meillä kesä on sesonkia, ja kesällä on esimerkiksi paljon korjausrakentamista, jota ei oikein talvella pysty tekemään. Silloin on taottava, kun rauta on kuumaa.

– Syksyllä lomaillaan ja lähdetään perheen kanssa Lappiin. Loka-marraskuussa vedetään vähän henkeä, jonka jälkeen lähdetään puristamaan ensi talven projekteja.

Kesän aikana Sairasen firmaa työllistää Seinäjoen ja Parikkalan urakoiden lisäksi myös Savonlinnan Laitaatsalmesta siltatyömaan alta puretun hirsitalon rakentaminen ja korjaaminen. Sen alimmat hirret kengitetään eli korjataan.

– Yksityishenkilö osti talon ja minä purin sen. Nyt talo pystytetään Savonlinnan eteläiseen saaristoon.

Lisäksi Ruokolahdella kengitetään vanha sauna, jonka lisäksi Kesälahden kotiseutumuseon vanhan savutuvan katto uusitaan. Myös parista pienemmästä hirsirakennuksesta on tehty kaupat, ja ne pystytetään Vesa Sairasen veistohallin suojissa loka-marraskuun lomien jälkeen.

– Minulla on tällä hetkellä varastossa kolme kilometriä kuivaa pelkkaa, joten pystymme vastaamaan tarjouksiin mökkipuolella melko nopeasti, hän sanoo.

Vesa Sairasen firma Hirsirakennukset V. Sairanen työllistää normaaliaikana Sairasen lisäksi kolme veistäjää. Tällä hetkellä ulkopuolisia on hyvän työkannan vuoksi neljä.

– Hirrenveistäjäni ovat veteraaneja, joilla on runsaasti kokemusta veistosta.

Nuoria tekijöitä hän ei oikein ole onnistunut alalle saamaan, vaikka on nuorempaa polvea kouluttanutkin.

– Kiinnostusta alaa kohtaa pitää olla, sen myötä kertyy kokemusta. Nuorta väkeä on melko haastavaa saada.

– Hirrenveisto on työnä melko vaativaa ja raskasta. Kelit vaihtelevat, ja joskus sataa ja joskus paistaa. Veistäjän pitää mukautua monenlaisiin veisto-olosuhteisiin. Se vaatii tietynlaisen asenteen, ettei ihan pienistä hätkähdä.

Sairasen mukaan hirrenveistäjät ovat ammattiylpeää väkeä.

– Tämä on käsityötä, ja mukana pitää olla ammattiylpeyttä. Veistäjillä on myös keskinäistä ja tervettä ammattimiesten kilvoitteluhenkeä. Jokainen mies koettaa aina panna paremmaksi, että kuka tekee sen tarkimman nurkan.

Hirsirakennukset V. Sairanen

Yritys suunnittelee ja rakentaa käsinveistettyjä hirsirakennuksia pyörö-, pelkka- ja kelohirrestä hirsirakentamisen perinteitä kunnioittaen ja nykyajan vaatimukset huomioiden. Tuotteita ovat muun muassa hirsitalot, hirsimökit, saunat, aitat ja laavut.

Vesa Sairanen on suorittanut talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon aiheena vaativat hirsityöt ja vaativat puukorjaukset.

Yritystoiminta on käynnistynyt vuonna 1993. Yritys on Hirsitaito ry:n jäsen.