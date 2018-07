Metsästyksen tulevaisuus kaipaa nuorisoa – Kesälahden riistanhoitoyhdistyksen uusi toiminnanohjaaja toivoo nuorten innostuvan riistanhoidosta

Timo Riihijärvi nimitettiin Kesälahden riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaksi kesäkuun alussa. Riistamestariksi kouluttautunut Riihijärvi aikoo kehittää yhteistyötä esimerkiksi koulujen kanssa.

Toiminnanohjaaja kertoo metsästyksen olevan hänen elinikäinen harrastuksensa. Riihijärvi kävi metsällä ensimmäistä kertaa enonsa kanssa polvenkorkuisena.

– Metsästyskortti minulla on ollut 14-vuotiaasta saakka. Olen harrastanut metsästystä siis lähes 40 vuotta, tänä vuonna 54 täyttävä Riihijärvi kertoo.

Uusi toiminnanohjaaja toivoo voivansa kehittää toimintaa suuntaan, jossa nuoret innostuisivat riistanhoidosta ja metsästyksestä. Riihijärven mukaan nuorissa on lajin tulevaisuus.

Riihijärven mielestä paras keino olisi yhteistyö koulujen ja opettajien kanssa. Erilaiset valistustoimet ja teemapäivät lisäisivät tietoisuutta nuorten keskuudessa.

– Osa innostuu metsästyksestä, osa ei. Luontoharrastuksessa on kuitenkin paljon muutakin, kuten riistanhoitoa, eläinten ja luonnon tarkkailua ja vaikka koiraharrastusta, toiminnanohjaaja kertaa.

Harrastus on läsnä myös Riihijärven omassa perheessä. Miehen viidestä lapsesta kolmella on metsästyskortti.

– Vaimon kanssa puuhastelemme yhdessä koirien kanssa. Kasvatamme jämtlanninpystykorvia, Riihijärvi kertoo.

