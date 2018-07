Kiitos, Matti Torvinen!

Kesäteatteria Savonrannalla -kirjoituksesi Puruvedessä 19. heinäkuuta kosketti syvästi ohjaajaa, näyttelijäporukkaa sekä myös toiminnassamme pyyteettömästi mukana olevaa välttämätöntä taustajoukkoa.

On ilo kuulla, että harrastajapohjainen työskentelymme tuottaa sinulle monia vuosia esityksiämme seuranneena edelleen miellyttäviä elämyksiä sekä esitystemme aihepiirin että näyttelijäesiintymistenkin kannalta.

Hyvien esitysten vankkana perustana on, erityisesti harrastajaryhmän ollessa kyseessä, ammattitaitoisen ohjaajan mukana olo. Työhän alkaa jo kautta edeltävänä vuotena mukaan sitoutuvien näyttelijöiden kartoittamisella. Sen pohjalta ohjaaja joutuu kahlaamaan läpi useita kymmeniä käsikirjoituksia. Tähän saakka olemme saaneet ohjaajalta sopivat kappaleet. Kappaleet joihin ohjaaja on uskonut meidän pystyvän. Tämä, jos mikä on vahvistanut itseluottamustamme ja uskoamme onnistumiseen.

Matti, artikkelisi valoi meihin lisää uskoa ja mielihyvää siitä ettei työmme ole mennyt hukkaan.

Kirjoituksesi lopulla iskit asian ytimeen. Ytimeen, jonka uskon olevan usean pienen paikkakunnan ongelma eli jatkuvuus. Lähes vuosi vuoden jälkeen tuntuu olevan aina vain vaikeampaa saada riittävää määrää naisia, miehiä ja nuoria mukaan. Vain muutama vuosi sitten ryhmässämme oli liki kymmenen nuorta. Tämä on se toinen pää, jota harvennus on rajusti koskenut. Toinen ongelma on saada miehiä mukaan. Täksi kaudeksi onneksi saimme mukaan kaksi uutta taidokasta miestä.

Omasta puolestani mielelläni lupaisin toiminnallemme jatkuvuutta, mutta se on avoin kysymys aina seuraavan vuoden alkuun.

Uskon ja toivon, että sinun kannustava kirjoituksesi herättää mielenkiintoa liittyä ryhmäämme. Tämän työn ensisijainen tarkoitus on tuottaa miellyttäviä kokemuksia katsojille.

Harrastajanäytteleminen on vaativaa ja erittäin sitovaa työtä, mutta se on myös hauskaa yhdessä olemisen tiimityötä sekä palkitsevaa, kun saa lukea positiivisia kannanottoja ja arvosteluja. Tärkeää olisi myös täydet ja mukaan tempautuvat eläytyvät katsomot!! Tervetuloa!

Seppo Sorri

Savonrannan näytelmäryhmä

