Ukko-Pekka-höyryjuna puksuttaa Punkaharjulle – höyryjuna liikennöi elokuun alussa

Höyryjuna Ukko-Pekka liikennöi Savonlinnasta Punkaharjulle, väliasemille ja takaisin 3-4. elokuuta.

5. elokuuta legendaarisen höyryjunan taival jatkuu Lappeenrantaan.

– Tervetuloa mukaan radoille, joille ei muuten juuri pääse. Vaunujen lisäksi on mahdollista matkustaa myös veturissa, veturinkuljettaja ja liikennepäällikkö Marko Hakanpää mainitsee.

Ukko-Pekan kotipaikka on Kouvolassa ja sen omistaa Höyryveturimatkat 1009 Oy. Osakeyhtiö koostuu vapaaehtoistoimijoista. Niinikään junaa liikennöidään ja ylläpidetään vapaaehtoisvoimin.

– Osinkoa ei jaeta, vaan kaikki lipputulot käytetään hiiliin, veturitallin vuokraan, vakuutuksiin sekä kaluston kunnossapitoon niiltä osin, kun omat taidot eivät riitä.

Marko Hakanpää kuvailee sykähdyttävintä olevan höyryjunan vaikutus kaikkialla: se kääntää poikkeuksetta katseet. Radan varrella on aina paljon katsojia ja kuvaajia.

– Ja jopa vielä enemmän niitä jotka yllättyvät, hämmästyvät ja kääntyvät katsomaan. Ihmisten ilmeet ja tunnelmat ovat talkooväen palkkio vapaaehtoistyöstä.

Hakanpään kiinnostus juniin syntyi jo lapsena, mutta uinui nuoruuden. Ukko-Pekan talkoolaisena toiminut opiskelukaveri houkutteli hänet mukaan höyryveturien maailmaan toissa kesänä.

– Käyn tekemässä veturihommia Kouvolassa Turusta käsin. Junan mukana sitten reissaan ympäri Suomea.

Ukko-Pekka on kiertänyt maata tänä vuonna jo runsaasti. Takana on ajelua muun muassa Turun seudulla, Pohjanmaalla, Savossa, Hangossa ja Vainikkalassa.

Lisätietoa Savonlinna-Punkaharju-ajon aikataulusta löytyy osoitteesta http://hoyryveturimatkat1009.fi.