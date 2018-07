Viikonlopun mittaiset perinnepäivät Enonkoskella

Perinnepäivät värittävät heinäkuun viimeistä viikonloppua Enonkoskella.

Enonkoski-Seura ry:n, Kulttuuriosuuskunta Vehrän ja Enonkosken kunnan järjestämän tapahtuman ohjelmaan kuuluu muun muassa erilaisten perinnetaitojen opettelua.

Perinnepäivät lähtevät käyntiin perjantaina 27. heinäkuuta kello 10 Heikki Loikkasen tarinoilla Kangassaaren lasitehtaan merkkihenkilöistä. Puoliltapäivin syötävän perinnelounaan jälkeen ohjelma jatkuu kotiseutumuseon alueella erilaisten perinnepajojen merkeissä. Pajoissa opetellaan esimerkiksi heinänseivästystä tekoa ja viikatteen ja sirpin teroittamista. Vierailla on koko päivän ajan mahdollisuus opetella valmistamaan ruisleipää.

Perjantai-ilta päättyy iltaohjelmaan. Lauantaina perinnepajat jatkuvat aamulla Kievari Enonhovissa kansallispukunäytyöksellä. Iltapäivällä museoalueella on luvassa vastan- ja vispiläntekoa. Pajassa valmistetaan myös metla-luutia eli puuvartisia varpuluutia.

Kahdeltatoista Maitolaituri Kahvila ja Puodissa näytetään Tuure A. Korhosen elokuva Rikkaus vuodelta 1968. Elokuva kertoo Enonkosken Hanhijärven koskitaipaleesta. Kansallispukunäytöksen ja uuden perinnelounaan jälkeen arkeologi Ville Laakso opastaa kävelykierroksen kosken rannalla. Kierroksella Laakso esittelee Enonkosken historiaa.

Lauantain päätteeksi kosken rannalla konsertoi kansainvälisesti ansioitunut muusikko-duo Sirkka Kosonen & Jari Perkiömäki. Puoli yhdeksältä Karvilassa alkavat perinteikkäät Karvilan Kivekkäiden iltamat, joissa esiintyy Marko Jolkkosen yhtye.

Sunnuntaina kymmenestä eteenpäin Enonkoskella vietetään kotiseutujuhlaa. Enonkoski-Seuran järjestämä juhla alkaa juhlamessulla Enonkosken kirkossa ja jatkuu seurakuntatalolla. Puolestapäivästä kolmeen Kievari Enonhovissa on tarjolla perinteinen pitopöytä, jonka hinta on 30 euroa syöjältä.

Enonkosken perinnepäivät 27.-28.7. Ohjelma alkaa perjantaina kello 10 Kievari Enonhovissa, Urheilukentäntie 1. Kotiseutujuhlat sunnuntaina 29.7.