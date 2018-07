Camri starttaa seppelejahtiin entistä ehommassa kunnossa

Viime vuonna Vermon kuninkuuskilpailusta jalkavaivojen takia vetäytynyt punkaharjulainen Camri starttaa entistä ehompana tämän vuoden seppelejahtiin.

Ori antoi tuoreen näytön kotiratansa Mikkelin Suurmestaruudessa, jossa hevonen sijoittui kolmanneksi komealla 20,4a-tuloksella.

Camri osallistuu tulevana viikonloppuna kuninkuuskilpailuun Rovaniemellä jo viidettä kertaa.

Hevonen on sijoittunut kolmanneksi kokonaiskilpailussa vuosina 2013 ja 2016.

Nyt ori osallistuu ensimmäistä kertaa kuninkuuskilpailuun Terho Rautiaisen ohjastamana ja valmentamana.

– Camri on parantanut jokaiseen starttiin nyt ja oli Mikkelissä jo hyvällä mallilla. Emme ole mitenkään sen erikoisemmin valmistautuneet kuin muulloinkaan, hevosta on uiteltu. Jos neljän sakkiin Camri sijoittuisi niin olisi hyvä. Lähdemme perjantaina matkaan Rovaniemeä kohti, hevonen matkustaa oikein hyvin, Rautiainen sanoo.

Hevosen omistajan ja kasvattajan Jani Konnun mukaan Camri on aina todella kiltti hevonen, eikä ori ole tehnyt mitään omia temppujaan.

– Nykyään saa korkeintaan välillä varoa, ettei se pure.

Camri on toisessa polvessa suvun oma kasvatti. Sen isä on Cameron ja emä Suvi-Syke.

Cameron valikoitui oriksi Suvi-Sykkeelle sen nöyrän luonteensa ja hienojen juoksujensa takia. Jani Konnu oli raveissa ja mietti millä orilla astuttaa Suvi-Syke, kunnes näki Cameronin ja sopi saman tien omistajan kanssa, että tuo tamman astutettavaksi.

– Parasta on ollut jännitys ja nopeuden sekä kestävyyden kehittymisen seuraaminen. Omassa tallissa syntynyt hevonen on aina kiva, Konnu kommentoi.

Camrin hoitajana toimii Maarit Huttunen.

Kuninkuusravit juostaan Rovaniemellä 28.-29. heinäkuuta.

Kuninkuuskilpailuun valittiin A.T. Visku, Camri, Costello, Köppinen, Metkutus, Rapin Aatos, Rokin Maxi, Vieskerin Valo, Vitter, Vixen, Välkyn Tuisku, Välähdys.

Kuningatarkilpailuun valittiin Akaasia, Hetviina, Huimariina, Marj-Lovviisa, Naputus, Niemen Cecilia, Ryti-Tyttö, Saaga S, Sävel-Taika, Vieskerin Virva, Vilma Lyydia, Virin Camilla.