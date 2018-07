Uusi septipumppu palvelee Kerimäen kirkkorannassa

Kerimäen kirkkorannan palvelut veneilijöille paranivat heinäkuun alkupuolella pykälän, kun venesatamaan saatiin kauan odotettu sähkötoiminen septitankkien tyhjennyspumppu.

Uusi septitankkien imupumppu on huoltolaiturissa kirkkovenekatoksen vieressä. Sähköinen pumppu imee veneiden käymälävedet suoraan kaupungin viemäriverkostoon.

Pumppu siirrettiin Kasinon vierasvenesatamasta, jonne tuli uusi pumppu. Kirkkorannassa on tähän asti ollut vain käsikäyttöinen pumppu ja kiinteä säiliö, joka on tyhjennetty imuautolla.

Septitankkien tyhjennys on veneilijöille maksutonta. Kaupungin satamapäällikkö Jukka Vaahtoluoto muistuttaa, että imupumpulla ei saa tyhjentää veneiden pilssivesiä.

– Pilssivesissä on sellaisia epäpuhtauksia, jotka voivat jumittaa sähköpumpun. Tällaisten käyttövirheiden takia pumppuja on jouduttu joskus purkamaan ja puhdistamaan, sanoo Vaahtoluoto.

Kerimäen kirkkorannassa riesana pitkään olleista venerohjistakin on päästy tänä kesänä eroon. Satamassa lojui pitkään muutama vanha, isohko ja huonoon kuntoon päässyt vene ympärivuotisessa säilytyksessä kuivalla maalla.

Omistajien jäljittäminen oli työlästä, mutta veneet saatiin viimein pois. Yksi alus päätyi kaatopaikalle.

Veneiden talvisäilytys on satama-alueilla sallittua, mutta ympärivuotinen varastointi kuivalla maalla ei.

