Kalastusta ja kavereita – kalastusleirit kiinnostivat kalastajanalkuja

Aurinko paistoi ja lämpötila kipusi yli 30 asteen. Siinä sääolosuhteet, jotka ryydittivät Punkaharjun Kalaveikkojen viime viikon lopulla järjestämille kahdelle kalastusleirille.

Leirit järjestettiin seuran kalamajalla Kerimäen Kaidansaaressa. Kalamaja Puruveden rannalla on kuin portti suoraan kala-apajille.

– Kalastettu on paljon ja uiminen on ollut myös suosittu laji, Kalaveikkojen puheenjohtaja Petri Pulkkinen summasi leirien kulkua.

Keskiviikosta perjantaihin leiriään viettivät tytöt ja alle 10-vuotiaat pojat. Perjantaista sunnuntaihin leireilivät 10-15-vuotiaat pojat.

Molemmilla leireillä olennaista oli leirikisa. Isompien leiriläisten kisan voiton vei 12-vuotias Onni Sarjanen. Hänen voitokas saaliinsa oli 3 220 grammaa painanut hauki.

– Parasta leirillä on kalastus ja kaverit. Kisa on kiva myös. Olen leirillä nyt ainakin viidettä kertaa, Sarjanen kertoi hyvillä mielin.

Voittokala iski Sarjasen vieheeseen vetouistelussa. Hän nimeääkin uistelun lempikalastuslajikseen.

