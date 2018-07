Sinilevä ryöpsähti Puruvedellä – kymmeniä havaintoja alueella

Viime viikon lopulla Pro Puruvesi ry:n puheenjohtaja Reijo Jantusen puhelin kilahteli tiheään tahtiin. Sinileväkukinnot ryöpsähtivät helteisellä, tyynellä kelillä ennätyksellisen laajasti ja huolestuneiden kansalaisten ilmoituksia tuli lähes joka puolelta Puruvettä.

– Sinilevää ei ole vielä kertaakaan ollut näin laajasti Puruveden kaikkien selkävesien laidoilla. Havaintoilmoituksia tuli kymmeniä ja meille tulleiden ilmoitusten määrä alkaa tänä kesänä lähestyä jo viittäkymmentä, sanoo Jantunen.

Nyt sinilevä näyttää toistaiseksi rauhoittuneen. Viime perjantain jälkeen ensimmäinen uusi havainto tuli tämän viikon tiistaina. Tuulenvire on sekoittanut selkävesiä enemmän.

Sinilevä iski Puruvedelle kunnolla ensimmäisen kerran vuonna 2011, jolloin Ruokkeenniemen ja Putkiniemen välisillä lahtialueilla tavattiin massiivisia esiintymiä.

Sinilevää on tavattu senkin jälkeen. Aiempina vuosina ensimmäinen piikki on tullut yleensä juhannuksen tienoilla ja kestänyt pari, kolme viikkoa, kun vedet ovat alkaneet lämmetä.

Toinen leväpiikki on tullut usein syyskuun puolivälistä marraskuuhun kestävällä jaksolla, kun vedet alkavat puolestaan jäähtyä.

– Tämä kesä on ollut poikkeuksellinen, kun vesi alkoi lämmetä jo kesäkuun alkupuolella, mutta pysähtyi sitten 15-17 asteeseen, toteaa Jantunen.

Ensimmäiset kunnon havainnot saatiin 4. heinäkuuta ja toinen ryöpsähdys tapahtui viime viikon torstain ja perjantain aikana.

Sinilevää alkoi ilmaantua joka puolella Puruvettä. Muun muassa Ruokkeenniemen ja Kerimäen kirkkorannan uimarannoille jouduttiin laittamaan väliaikaiset suositukset uimisen välttämisestä.

Sinileväesiintymät voivat olla myrkyllisiä, joten vettä ei tulisi käyttää ihmisille, eläimille, löylyvetenä eikä myöskään uida siinä.

Pro Puruvedelle tulleet sinilevähavainnot löytyvät osoitteesta propuruvesi.fi

Lue koko juttu 19.7. Puruvedestä!