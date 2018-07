Sosteri muistuttaa: kesäkanat hyvinvoiviksi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri muistuttaa kesäkanojen vaatimuksista. Kananpito vaatii rekisteröitymisen kananpitäjäksi ja kanojen tila täytyy rekisteröidä kananpitopaikaksi.

Kananpitäjän on tutustuttava eri kanarotuihin, niiden biologiaan, luontaiseen käyttäytymiseen, kouluttamiseen sekä kanojen sairauksiin. Lisäksi kanojen pitopaikan on oltava kunnossa ja turvallinen.

Kanojen on päästävä kuopsuttelemaan maata ja ottamaan hiekkakylpyjä. Pitopaikassa on oltava mökki ja tarha, joka on ympäröity riittävän pienisilmäisellä verkolla.

Liian löyhä verkko on ketuille oiva tilaisuus siepata hiukopalaa. Haukkojen varalta on oltava valokate- tai verkkokatto.

Kanakoppia suunniteltaessa on otettava huomioon munintapesien määrä ja niiden sijoittelu, jotta munat saadaan kerättyä helposti.

Jos munia luovutetaan kotitalouden ulkopuolelle, niiden kanssa on noudatettava salmonellanvalvontaohjelmaa. Talveksi jäävien kanojen pitopaikan on oltava lämmin.

Ruokintaan on käytettävä sopivia ruokinta-automaatteja. Veden ja rehun on pysyttävä saastumattomana, eikä rehua saa joutua rottien tai muiden haittaeläinten hampaisiin.

Yksinäinen kana voi huonosti, sillä kana on parvieläin. Kotkottajia on otettava vähintään kolme, mutta taajama-alueella ei saa pitää kukkoja.

Kanoja koskevat eläinsuojelumääräykset on ehdottomasti täytettävä, ja ne on helppo tarkistaa Eviran verkkosivuilta. Rekisteröitymiseen ja salmonellavalvontaan liittyvät ohjeet löytyvät Sosterin verkkosivuilta.