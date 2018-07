Yhdessä puhtaasti parhaaksi?

Olipa hienoa käydä viime perjantaina Savonlinnan oopperajuhlakauden avajaisoopperassa! Olavinlinnan katsomo oli täynnä ja asiakkaita varmasti riitti jokaiseen Savonlinnan keskustan ravintolaan. Satama-alueen rannassa ja terasseilla riitti vilskettä. Ainutlaatuisessa Saimaan ympäristössä pidettävät Savonlinnan Oopperajuhlat on kansainvälisestikin oopperan harrastajien keskuudessa hyvin tunnettu festivaali.

Myös lauantaina Punkaharjulla nautittiin pienemmässä mittakaavassa ihmisvilinästä jo viidettä kertaa järjestetyn Harjun Kesäraitti -tapahtuman aikana. Hyväntuulinen, yhteisöllinen tapahtuma vetää niin uusia ja vakituisia kävijöitä kuin myyjiäkin paikan päälle nauttimaan markkinatunnelmasta. Savonlinnan ja koko Saimaan alueella on kesän aikana niin paljon tapahtumia ja tekemistä, ettei yksi ihminen voi millään jokaiseen niistä ehtiä.

Monta keskustelua on käyty ja käydään edelleenkin mitä moninaisimmilla foorumeilla siitä, miten saisimme samanlaista kuhinaa alueelle muulloinkin kuin heinäkuun aikana.

Alueella on monenlaista toimijaa ja tekijää, jotka kaikki tekevät osaltaan arvokasta työtä seudun tunnetuksi tekemiseksi ja vierailijoiden houkuttelemiseksi alueelle. Mutta kuka on se, joka saa kaikki nämä toimijat yhden pöydän äärelle yhdistämään meille yhteiset ideat ja resurssit rakentamaan aidosti yhteistä Savonlinnaa, Saimaata, Järvi-Suomea ja Itä-Suomea?

Olisipa meillä samanlainen asetelma kuin esimerkiksi Dubaissa, jossa päätösvalta ja raha ovat samojen tahojen hallinnassa. Määrätietoisella brändin rakentamisella kaupungista on rakennettu shoppailijan paratiisi, josta ei taida puuttua muuta kuin meille itsestään selvät luonnonrauha, metsä, puhdas ilma sekä puhtaat vedet.

Olisiko mahdollista jollakin tapaa kytkeä kaikki mahdolliset alueella käynnissä olevat markkinointihankkeet yhteen? Ainakin yhteistuumin pitää selkeyttää, mikä alueen brändin ydin on: ne tekijät, joilla erotumme muista kilpailevista matkailukohteista tavalla, joka saa tavoittelemamme ihmiset käymään täällä. Monella meistä on varmasti selkeä ajatus näistä tekijöistä, mutta ne pitää kuvailla niin selkeästi, että meistä jokainen ne ymmärtää ja voi sitoutua niihin.

Voisiko meidän brändimme ydin perustua vaikka Etelä-Savon strategiaan, jonka kärjet ovat eettisesti tuotettu ruoka, menestystä ja mielihyvää tuottava metsä, ja viisaasti vaurautta tuottava vesi?

Ainakin merkittävä osa menestyvistä yrityksistämme toimii juuri näiden tekijöiden parissa!