Savonranta-päivän palkinnot oikeisiin osoitteisiin

Savonrannan perinteisessä keskikesän tapahtumassa Savonranta-päivässä palkittiin tänä vuonna pieni joukko vapaaehtoistyön konkareita – liioiteltua ei ole sanoa myöskään, että sankareita.

Vuoden savonrantalaiseksi nimettiin Raili Merilehti, joka tunnetaan ennen muuta vapaaehtoisesta vanhusten auttamisesta ja hoivaamisesta.

Myös kolme Savonranta-mitalistia ovat tunnettuja pyyteettömästä työstä muiden hyväksi.

Erkki Hirvonen on mukana kotiseututyössä muun muassa Säimenen myllyn ja museon hyväksi, Ulla Lindell hoitaa monien järjestöjen talousasioita ja Kari Jääskeläinen on Savonrannan sopimuspalokunnan keskeinen voimahahmo.

Näinä aikoina, kun bisnesmaailma kovenee ja yritysten tuloksia mitataan tulos tai ulos -periaatteella, on hienoa huomata vapaaehtoistyön voima. Vapaaehtois- ja järjestötyö on niin sanottua kolmatta sektoria, jonka arvo todellakin kannattaa tunnustaa.

Kolmas sektori saa voimansa vapaaehtoistyössä mukana olevien ihmisten ponnistusten kautta. Suomessa huomattava osa ihmisistä on jollakin tavalla mukana yhdistysten ja yhteisöjen toiminnassa osallistuen omalla panoksellaan kolmannen sektorin toimintaan.

Eri arvioiden mukaan kolmannen sektorin merkitys kasvaa yhteiskunnassa. Se muodostaa tärkeän ja ehkä kasvavankin lohkon yksityisen ja julkisen sektorin välille. Olennaista kolmannelle sektorille on, että se on voittoa tavoittelematonta ja sillä on selvät sosiaaliset ja myös eettiset tavoitteet. Kolmas sektori on myös demokraattisesti johdettu.

Yhdistyksillä, yhteisöillä ja säätiöillä on merkittävä tasapainottava vaikutus nykypäivän yhteiskunnassa.