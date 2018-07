Suomenhevosmies henkeen ja vereen

Rautias suomenhevonen heilauttaa harjaansa ja hirnahtaa. Toinen sen aitauksen luo kävelijöistä on Rolleri-nimeä kantavalle hevoselle tuttuakin tutumpi.

Hevosen omistaja, enonkoskelainen Tauno Nurmio, tarjoaa vanhalle kaverilleen kuivaa leipää. Rolleri ottaa varovasti leivän isäntänsä kädestä ja nautiskelee herkusta tyytyväisenä.

– Rolleri on nyt jo eläkepäivillä. Ravihevosten kilpailuoikeus loppuu 15-vuotiaana. Kuntoa ja intoahan tällä piisaisi yhä, Nurmio toteaa taputtaen hevostaan.

Liikettä ja virikkeitä pirteä hevonen saa yhä, sillä Nurmion puolison Minna Heiskasen tytär ratsastaa Ypäjältä lähtöisin olevalla Rollerilla säännöllisesti.

Tauno Nurmio on ollut henkeen ja vereen hevosmies nuoresta lähtien. Hevoset ovat kuuluneet hänen elämäänsä vuodesta 1970.

– Aluksi meillä oli yhteisiä hevosia veljeni, Ypäjällä opettajana elämäntyönsä tehneen Taisto Nurmion kanssa.

Muutto Hanhijärven taloon vuonna 1983 toi mahdollisuuden omien hevosten pitämiselle. Siitä lähtien tallissa on ollut yhdestä neljään omaa eläintä.

Tällä hetkellä Tauno Nurmiolla on neljä hevosta. Nuorin on nyt kaksivuotias Ypäjän Nestori, jonka Nurmio opetti ajolle viime talvena.

– Suomenhevosella pääsee kilpailemaan kolmevuotiaana. Vuoden verran treenaillaan vielä kaikessa rauhassa.

Parasta aikaa kilpailuissa juoksevat Eso Epori ja Rempsake. Eso Epori on lähtöisin Moinsalmelta, Rempsake enonkoskelaiselta Kirsin tallilta.

– Toissa viikolla oli Lieksassa ravit, Eso Epori voitti ja juoksi uuden ennätyksen. Rempsake juoksi viime viikolla Lappeenrannassa.

Nurmion hevosia ajavat raveissa Markus Dahlström, Samuli Innanen tai Jani Ruotsalainen. Nurmiolla oli itsellään aiemmin ajolupa, mutta se vanheni.

– En halunnut enää uusia sitä. Antaa toisten ajaa kilpaa, minulle riittää treenaaminen ja hevosten liikuttaminen.

Hevosten kanssa riittää tekemistä joka päivä. Nurmiolla ei ole omia peltoja, joten hän ruokkii eläimet ostoruoalla. Hevosten heinät hän ostaa mielellään läheltä, viime vuosina ihamaniemeläiseltä Petri Purhoselta.

– Aikaahan se vie, hevosharrastus. Mutta kuten isäni aikanaan sanoi, onpahan sitä silloin poissa muusta pahanteosta, Nurmio naurahtaa.

