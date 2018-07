Kerimäelle tuore metsätalousneuvos – Jari Suomalainen on kasvanut puun varjossa

Kerimäellä toimivan Sahakuutio Oy:n toimitusjohtaja Jari Suomalaiselle on myönnetty metsätalousneuvoksen arvonimi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi arvonimen 27. kesäkuuta. Suomessa arvonimet ovat kansalaisille myönnettyjä arvonantoja yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä.

Suomalainen on kiitollinen arvonimestä, vaikka se ei tullutkaan täysin yllätyksenä.

– Olen toiminut pitkään puualalla tällaisen edistävän ja näkymättömän työn parissa, joten siitä tunnustuksen saaminen on totta kai hienoa, Suomalainen purkaa.

– Tässä työssä kertynyt suhdeverkosto lienee vahvasti arvonimen takana. He ovat päässeet seuraamaan tekemistäni pitkään lähietäisyydeltä työtehtävieni kautta.

Suomalainen on ollut kehittämässä merkittävästi suomalaisen pieniläpimittaisen sekä lämpökäsitellyn puun ulkomaanvientiä. Sahakuutioon kuuluvan Ekosampo Oy:n lämpökäsitellystä puusta lähes 95 prosenttia myydään ulkomaille.

Pieniläpimittainen puu on pääasiallisesti huonekaluteollisuuden raaka-aine, jota Sahakuutio Oy ja Kaivospuu Oy vie 32 maahan. Kun toimitusjohtaja aloitti Sahakuutiossa myyntipäällikkönä 1995, ulkomaanmyynnin osuus oli noin 20 prosenttia.

Suomalaisen aikana luku on kasvanut noin 80-85 prosenttiin. Yhtiöistä on kasvanut kansainvälisesti merkittäviä puusepänteollisuuden toimittajia laadukkaan pieniläpimittaisen puun ansiosta.

– Suurimpia saavutuksiamme on paikkamme näillä kansainvälisesti äärimmäisen kilpailluilla markkinoilla. Puusepänteollisuudessa meidät tunnetaan luultavasti paremmin ulkomailla kuin Suomessa, Suomalainen kertoo.

– Kiitos siitä kuuluu toimialan isoille ja pienille toimijoille: työkavereille, henkilökunnalle ja kaikille yhteistyökumppaneille. Tämä ala vaatii saumatonta yhteistyötä eri piirien kanssa.

