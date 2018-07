Punkaharjun Puutaito Oy investoi ja laajentaa

Punkaharjun Puutaito Oy tavoittelee kehittyvänsä elementtien valmistajasta kokonaisten runkojärjestelmien toimittajaksi lähivuosina.

Yhtiö suunnittelee uutta kehittämis- ja kasvuhanketta. Suurille metsäteollisuuden toimijoille tuotteita valmistavan yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa merkittävästi ja palkata lisää noin kymmenen työntekijää.

Puun jatkojalostusteollisuudelle tuotteita valmistava Punkaharjun Puutaito Oy työllistää tällä hetkellä yli 50 työntekijää.

Yhtiöllä on asiakkainaan lähes kaikki metsäteollisuuden suuret toimijat.

Punkaharjun Puutaito Oy on toiminut vuodesta 2016 lähtien Kerimäellä osaksi omistamansa Kiinteistöyhtiö Kerimetallin tiloissa. Punkaharjun Puutaito Oy sai viime vuonna Etelä-Savon Vuoden Yritys -palkinnon.

Osana kehittämis- ja kasvuhankkeen rahoitusjärjestelyä Punkaharjun Puutaito Oy pyrkii järjestämään omistuksensa Kiinteistöyhtiö Kerimetallissa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Punkaharjun Puutaito Oy ja Savonlinnan kaupunki ovat neuvotelleet Savonlinnan kaupungin omistamien Koy Kerimetallin osakkeiden myymisestä Punkaharjun Puutaito Oy:lle.

Suunnitellun osakekaupan jälkeen Savonlinnan kaupungin omistus kiinteistöyhtiössä on 24 prosenttia.

Koy Kerimetalli suunnittelee varastokatoksen rakentamista, koska työstettäväksi tulevien rakennusmateriaaliaihioiden säältä suojaaminen on työstämisen laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää. Myöskään valmiit komponentit eivät saa kastua tai likaantua varastoinnin aikana.

Kiinteistöyhtiö on jo toteuttanut piha-alueen asfaltoinnin. Savonlinnan kaupungin kanssa on neuvoteltu 4 000 euron de minimis -alaisen avustuksen myöntämisestä Koy Kerimetallille katoksen rakentamista varten. Loppurahoituksen kiinteistöyhtiö pyrkii järjestämään pankkilainalla.

