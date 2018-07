Saimi Hoyer taiteellisissa muotokuvissa – Saimi by Elina -näyttely auki Hotelli Punkaharjulla

Entinen huippumalli ja nykyinen hotellinjohtaja Saimi Hoyer esiintyy valokuvaaja Elina Simosen kuvissa Hotelli Punkaharjulla. Simonen kuvasi Hoyeria kahden vuoden ajan Punkaharjun kansallismaisemissa. Kuvat on nyt koottu Saimi by Elina -näyttelyyn, jonka avajaisia vietettiin torstaina 28. kesäkuuta.

– Tämä on oodi Punkaharjulle, vahvoille naisille, pelottomuudelle ja elämälle, Hoyer julisti avajaispuheessaan.

– Nämä kuvat kertovat tarinaa siitä, miksi seison nyt tässä.

Valokuvaaja Elina Simonen on ammattilaismuotikuvaaja 20 vuoden kokemuksella. Simonen antoi intuition viedä ottaessaan näyttelyn muotokuvia.

– Kuvattava antaa hetken, jonka valokuvaaja tallentaa. Se hetki on lahja teille kaikille, Simonen kuvaili teosten syntyä.

– Tämä näyttely on minulle tärkeä paluu juurilleni, lapsuuteni kesälomien Karjalaan.

