Muotia Savonrannalla – esittelyssä Ivana Helsingin upeat asut!

Ruukinkylän kulttuuripäivien yksi ehdoton vetonaula oli Ivana Helsingin muotinäytös.

Savonrantalaisjuuriset sisarukset Paola ja Pirjo Suhonen toivat muotitalonsa satoa näytille paikallisten naisten päälle puettuna.

– Tässä on hyvä draaman kaari. Tänään ollaan Savonrannalla, missä rohkeat ja upeat savonrantalaisnaiset esittelevät kauniita käyttövaatteita. Ensi viikolla samoja vaatteita on 20-vuotisjuhlanäytöksessämme Pariisin Haute Couture -viikolla, hehkutti Pirjo Suhonen lauantaina Vuokalan myllyllä hetki ennen näytöstä.

Juhlanäytös Pariisissa on juuri tänään torstaina.

Catwalk oli vanhan myllyn edustalla. Neljätoista naista teki kukin kolme sisääntuloa, joten esittelyssä oli yli neljäkymmentä upeaa asua.

Rentojen mannekiinien ikähaitari ylsi varttuneista naisista koulutyttöihin. Pukukavalkadi sai raikuvat suosionosoitukset.

– Savonrantaan liittyy todella paljon nostalgiaa. Isän suku on kotoisin täältä ja täällä vietettiin lapsuuden kesät, kertoi Pirjo Suhonen.

– Toisaalta mielessä on myös haikeutta, kun kylä vaan tuntuu pienenevän.

Ivana Helsingillä menee puolestaan lujaa. Päämarkkina-alueiksi ovat Suhosen mukaan muodostumassa Japani, Korea ja Kiina.

Kaukoidässä suosituissa kuoseissa näkyy suunnittelijan mukaan vahva Savo-tausta.

