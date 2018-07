Jorma Konnusta Vuoden punkaharjulainen

Yllättyneet, mutta perin hyvät olivat Jorma Konnun tunnelmat, kun hänet lauantaina Harjun Kesäraitilla nimettiin Vuoden punkaharjulaiseksi.

Valinnan tehneen Punkaharjun Pitähäyhdistyksen mukaan perustelut olivat vahvat. Konnu sekä hänen omistuksessaan oleva menestyksekäs ravihevonen Camri ovat olleet jo vuosia positiivisesti esillä julkisuudessa ja tuoneet hyvää mainetta alueelle.

– Ehdotuksia Vuoden punkaharjulaiseksi saatiin kaikkiaan 28 ja ääniä annettiin satakunta. Niiden pohjalta puntaroitiin valintaa, josta lopulta oltiin varsin yksimielisiä. Saavutustensa lisäksi Jorma Konnu on myös pitänyt aktiivisesti esillä kotipaikkaansa, Massinen kertoi.

Konnu ehtinyt toimia raviurheilun parissa jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Hevosten parissa aikaa alkoi kulumaan, kun Konnu teki Putikossa sijaitsevalla tilallaan sukupolvenvaihdoksen ja maatilan arjen pyörittäminen jäi hänen poikansa vastuulle. Hevoset olivat maatilan kautta toki tuttuja jo ennestään.

-Viimeiset työhevoset laitettiin tilalta pois 1960-70 lukujen paikkeilla. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen vaimo halusi hankkia hevosen. Vuonna -89 vuonna hankittiinkin ensimmäinen ”pullahevonen”, Konnu kertasi.

Paljoa aikaa ei vierähtänyt, kun ravimaailma ryhtyi jo vetämään puoleensa. Ensimmäisen siitostamman Konnut hankkivat kesällä 1990.

– 90-luvun alusta lähtien on raveissa käyty.

Menestykkäällä suomenhevosella Camrilla ikää on 12 vuotta. Se on Konnujen ensimmäisen hevosen sukua kolmannessa polvessa.

Camri on ehtinyt saavuttamaan kilpauransa aikana paljon ja voittanut muun muassa Suurmestaruuden.

Kaikkein makoisimmaksi hetkeksi tähän astisesta urasta Konnu nostaa kuitenkin Kuninkuusravien osalähdön voiton.

– Kyllä se tuntui todella hyvälle, kun osalähdön voitto tuli.

Tällä hetkellä Camri on valmentajansa Terho Rautiaisen hoivissa Kangasniemellä. Camria käytetään myös siitoshevosena.

Lähitulevaisuudessa Camri on lähtöviivalla muun muassa Mikkelissä. Kauden tärkein kisakin on jo likellä: heinäkuun lopussa Rovaniemellä kisattavat Kuninkuusravit.

– Kyllä Kuninkuusravit ovat nimensä mukaisesti kaikkein merkittävimmät kisat. Kuninkuushan se on Camrilla vielä saavuttamatta, Konnu tuumaa, kun tulevaisuuden tavoitteita kysytään.

Punkaharjulla Konnu on asunut koko ikänsä ja kotipaikkakunnalla on hyvin suuri merkitys hänelle. Konnu toteaa Punkaharjun olevan paras paikka elää ja asua. Seutu on hänen mukaansa eläväistä ja oman lisänsä tuo Punkaharjun laaja tunnettavuus.

– Koti on tottakai itselle se kaikkein tärkein paikka Punkaharjulla.

Alueen tulevaisuuteen Konnu suhtautuu positiivisesti, vaikka kuntaliitos olisikin voinut hänen näkemyksensä mukaan jäädä aikanaan tekemättä.

– Työpaikkojen suhteen tilanne näyttää hyvältä. On hienoa, että teollisia työpaikkoja on saatu ja saadaan lisää alueelle, Konnu sanoi.