Vakava muistutus lemmikeistä

Tässä lehdessä punkaharjulainen Raija-Leena Svensk käyttää haastattelussaan voimakkaan puheenvuoron kissojen puolesta.

Hänellä on kosolti kokemuksia ihmisen kolkosta ja kylmästä suhtautumisesta kissoihin – näihin suosittuihin, mutta edelleen aliarvostettuihin lemmikkeihin.

Sen vuoksiko ihmiset hylkäävät kissojaan ja jättävät niitä heitteille? Eikö ihmisten mielestä kissan hyvä elämä ole arvo sinänsä?

Svensk muistuttaa aivan oikein, että sivistysvaltion mitta on siinä, miten sen asukkaat kohtelevat eläimiä. Hänen mukaansa Suomi ei valitettavasti siltä osin ole aina sivistysvaltio.

Svenskin mielipidettä sopii täydentää siten, että sivistysvaltioksi pääsee, jos ylipäätään osaa kohdella oikein heikompiaan – olivatpa ne sitten kissoja tai ihmisiä. Kaikki elämät ovat tärkeitä.

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto SEY muistuttaa, että kissojen hylkääminen on iso ja kasvava ongelma Suomessa. Yhdistyksen arvion mukaan 20 000 kissaa joka vuosi päätyy löytöeläinten talteenottopaikkoihin, kuolee hylättynä luontoon tai lopetetaan ei-toivottuina.

SEY:n mukaan kissa ei pärjää Suomen luonnossa. Etenkin talvipakkanen aiheuttaa paleltumia ja koituu monen kissan kuolemaksi. Maaseudulla elää kymmenien, jopa satojen villiintyneiden kissojen laumoja tyhjilleen jääneissä rakennuksissa ja ihmisten asumusten liepeillä. Kissat ovat usein sairaita ja sisäsiittoisia.

Kertooko ongelma paisuminen siitä, että ihmiset eli yhteiskunta on muuttumassa kylmemmäksi ja julmemmaksi? Sellaisia merkkejä on valitettavasti ilmassa.