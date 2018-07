Hiekanveistokisoissa kova taso – voitto meni Hollantiina

Hiekanveiston III EM-kilpailut saatiin Jäälinna ry:n Tuomo Jantusen mukaan vietyä ansiokkaasti läpi. Vaikka sääolot olivatkin vaihtelevat, veistäjien käsissä syntyi jälleen komeaa jälkeä.

– Tuomariston jäsenet valittelivat joka vuosi vaikeutuvaa työskentelyä. Veistosten taso nousee joka vuosi, Jantunen toteaa.

Tänä vuonna teemaksi annettu ‘Liikuttavan onnellinen Enonkoski’.

Tuomariston näkemyksen mukaan parhaiten teeman toteutuksessa onnistui hollantilainen Ludo Roders teoksellaan ”Keep a green tree in your heart and perhaps A Singing bird will come”.

– Luontoa rakastava sydän yllättää monellakin tapaa ja sydämeen kätketty Enonkoski on tarkan ja yksityiskohtaisen työstön tulos, todettiin perusteluina.

Yleisön ylivoimainen suosikki oli työ nimeltä ”Musiikin kauneus”, joka ulottui uudella tapaa myös varsinaisen veistoksen ympäristöön. Iloinen ranskatar Irina Sokolovan viesti välittyy niin veistoksen hahmoista kuin niistä löytyvistä teksteistäkin.

Toiseksi kilpailussa sijoittui puolalainen Dominika Jarczok veistoksella ”Spirit of Enonkoski”. Dominika kertoi ilahtuneensa itselleen tuttujen puiden löytymisestä myös Enonkoskelta. Tuomariston mukaan tämä välittyy hyvin myös veistoksesta.

Kolmanneksi nousi venäläinen Aleksandr Savinov veistoksella ”Mother’s Love”.

Veistäjä kertoi tuomaristolle uskovansa, että onnellinen äiti on koko perheen ja kylän onnellisuuden ydin.

– Myös tämän, omalle äidilleen omistetun veistoksen viesti sopii hyvin Enonkosken kuntavision sisältöön.

Tulokset:

1. Ludo Roders, Hollanti Holland ”Keep a green tree in your heart and perhaps A Singing bird will come” (Veistos nro 12)

2. Dominika Jarczok, Puola Poland ”Spirit of Enonkoski” (Veistos nro 9)

3. Aleksandr Savinov, Venäjä Russia ”Mother’s Love” (Veistos nro 6)

Lue koko juttu 5.7. Puruvedestä!