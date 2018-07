Pelastakaa kesäkissat – rakkaita perheenjäseniä ei jätetä!

Kissat ja eläimet yleensäkin ovat puheenaihe, joka saa punkaharjulaisen Raija-Leena Svenskin hymyilemään. Ja juttelemaan, sillä eläimistä kertovat tarinat eivät lopu koskaan kesken.

– Surulliset tarinat ja kohtalot tunnen syvällä sydämessäni asti. En voi ymmärtää, miksi joku ottaa kissanpennun kesäksi ja hylkää sen syksyllä. Se on äärimmäisen julma teko.

Sanotaan, että sivistysvaltion mitta on siinä, miten sen asukkaat kohtelevat eläimiä. Svensk allekirjoittaa sanotun ja toteaa, ettei Suomi valitettavasti ole tältä osin läheskään aina sivistysvaltio.

– Ihmisestä kertoo eniten se, miten hän suhtautuu eläimiin. Jos lemmikin ottaa, siitä on huolehdittava hyvin sen elämän loppuun saakka.

Elämässä tulee tietysti myös tilanteita, joille ei mahda mitään. Esimerkiksi vakava sairaus voi muuttaa ihmisen kykyä huolehtia lemmikistään.

– Silloin pitää etsiä lemmikille uusi, hyvä koti. Rakasta perheenjäsentä ei hylätä. Lemmikki luottaa ihmiseen, joka siitä huolehtii. Meidän on syytä olla sen luottamuksen arvoisia.

Haukivuorella syntynyt Raija-Leena Svensk viettää nykyään eläkepäiviään Punkaharjulla. Työelämä kuljetti häntä moneen paikkaan, Hangon ja Oulun välillä.

Hänen perheeseensä kuuluu kolme kissaa, joista yksi pelastettu.

– Cattius Lierotus on nyt yhdeksänvuotias, nykyään perheen kuningas. Tullessaan Cattius oli arka ja pelokas ihan kaikkea kohtaan.

Sisarukset Sulo-Armas Wintiö ja Matami-Pöhkö täyttivät juuri neljä vuotta. Kissat ovat sisäkissoja. Vapaasti ulkoilevien kissojen elämä on täynnä riskejä, joita Svensk ei halua rakkailleen.

– Lisäksi linnut ja oravat saavat kasvattaa poikasensa rauhassa, kun kissat ovat sisällä tai ulkoilevat vain tarhassa tai valjaissa.

