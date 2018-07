Rento pelailu kiinnostaa Punkaharjulla – Ladypesis vetää pelaajia

Punkaharjulainen Henna Lemmetyinen tuli keväällä puhuneeksi erään ystävänsä kanssa rennosta pesäpallosta naisporukalla. Selvitettyään asiaa Facebookissa kävi ilmi, että peleille olikin paljon kysyntää.

Lemmetyinen oli yhteydessä Punkaharjun Urheilijoiden Jenni Laukkaseen. Tämän isä soitti Pesäpalloliittoon, ja ensimmäiset pelit järjestettiin viikkoa myöhemmin Sanskin kentällä.

Pelaamaan pääsee taitotasoon tai kuntoon katsomatta.

Ketään ei moitita, ja asenne on muutenkin rento.

– Täällä ei pelata veren maku suussa, Lemmetyinen kertoo.

– Tarkoitus on pelata hyvässä hengessä ”höntsäpesistä”.

Osallistujamäärä kertoo pelien laadusta. Ladypesistä pelataan Sanskin kentällä kahdesti viikossa, ja mukana on joka kerralla noin 20 osallistujaa.

– Jos tämä jatkuu näin suosittuna, pelaamme varmaan syksyyn saakka, Jenni Laukkanen arvelee.

