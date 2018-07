Satojen veistosten mies – Jorma Hukkanen teki taidetta pitkään puukolla

Kun nuorella Jorma Hukkasella tuli kerran erimielisyyttä vanhempiensa kanssa, päätti hän tarttua puukkoon ja alkaa veistämään.

Ikää putikkolaisella oli noin 16 vuotta, kun ensimmäinen puufiguuri syntyi. Se oli Hukkasen mukaan eräänlaista tunteiden purkua. Sittemmin veistopuuhiin tuli ryhdyttyä aina silloin tällöin ja pian siitä kehkeytyi harrastus, joka putikkolaisella on säilynyt näihin päiviin asti.

– Aina silloin tällöin tuli veisteltyä, eipä sitä tavoistaan mihin pääse. Siitä tuli päällimmäinen vapaa-ajan harrastus, 83-vuotias Hukkanen tuumaa.

Veistoksia tosiaan onkin syntynyt, vuosien mittaan kaikkiaan noin 600-700 kappaletta.

Mieluisin aihe puutaiteilijalle on ollut nimenomaan ihmishahmot.

Eikä pelkästään hahmojen luominen, vaan myös niihin liittyvä tarina ja sanoma.

– Erityisesti työn tekeminen. Se mitä savolaiset ovat täällä leipänsä eteen tehneet, on kiehtonut ja sitä historiaa olen veistoksiinkin välittänyt.

Sekaan mahtuu myös ripaus paikallishistoriaa ja taannoisia kylän tapahtumia. Yksittäisten hahmojen lisäksi on usein syntynyt myös erilaisia sarjoja.

Hukkanen on luonut oman tulkintansa esimerkiksi seitsemästä veljeksestä sekä kuvannut laulukuoroa ja taannoisia metsäbisneksen toimijoita.

– Suunnittelussa on tehdä vielä sellainen metsänhoitoon liittyvä veistossarja, mikä keskittyy aikaan ennen koneita.

Raaka-aineena veistoksille on toiminut lähes aina leppä. Hukkanen kuvailee sitä kestäväksi, mutta kuitenkin helposti veistettäväksi materiaaliksi.

Muitakin puulajeja ja puiden pahkoja on päätynyt käsittelyyn. Lisäksi Hukkanen kertoo kokeilleensa styroksinkin veistämistä eräässä projektissa. Lepän voittanutta ei kuitenkaan ole.

– Pitkään tein kaikki veistokset ihan vaan puukolla vuollen. Nykyään on vähän apuvälineitäkin käytössä, esimerkiksi hiomokoneita.

Suurimmat veistoksista on olleet 30 sentin luokkaa, useimmiten niistä tulee 15-20 sentin korkuisia.

Lue koko juttu 28.6. Puruvedestä!