Moottorisahauksen uusi ulottuvuus

Cafe Enonkosken takana on viikon mittaan pöllynnyt sahanpuru, raikanut sahan ääni ja usea kuusitukki on muovautunut uuteen kuosiin.

Paikalla on pidetty maanantaista alkaen Enonkosken Metsäpäiviin liittyvää puunveistokurssia, jossa moottorisahaveistoon on päässyt tutustumaan ilmaiseksi ammattilaisen ohjauksessa.

Kurssin vetäjä, pitkän linjan sahamies Juha Käkelä kertoo, että kyseessä on hyvin käytännön läheinen kurssi, jossa päästään nopeasti käytännön työn pariin.

– Turvallisuusasioita ja ohjeistusta käydään läpi, mutta itse veistämistä ei opi kuin tekemällä. Kaikki välineet ja materiaalit löytyvät paikan päältä, riittää siis kun saapuu vain paikalle, moottorisahataiteilija kertoo.

Monelle moottorisahan käyttäminen voi olla ennestään tuttua, mutta veistämisessä on omat niksinsä huomioitava.

On osattava esimerkiksi ”lukea” puuta, jotta pystytään hahmottamaan alustavaa työsuunnitelmaa.

– Valmiita muotoja, kuten oksia on hyvä hyödyntää toteutuksessa. Puumateriaali vähän myös määrittää, mitä siitä voi ylipäätään tehdä.

Puun syyt pitää huomioida sahatessa ja tiedostaa se, että puu elää. Käkelän oma opetusfilosofia lähtee siitä, että raaka-aineena käytetään suhteellisen tuoretta puuta.

– Kun tehdään tuoreesta puusta veistosta, niin pystytään paremmin kontrolloimaan puun halkeamista. Kun tehdään sahalla lovia tiettyihin paikkoihin, saadaan ohjattua halkeamista ja veistoksesta tulee pitkäikäisempi.

