Uusi verkosto nousemassa Kerimaan vesimotin ratkaisuksi

Savonlinnan kaupunki ja Itä-Savon Vesi Oy ovat nyt kaavailemassa Kerimaan alueen vesihuolto-ongelman ratkaisuksi uuden vesi- ja viemäriverkoston rakentamista. Syynä on se, että Itä-Savon Vesi Oy ja Puikkari Oy eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen nykyisen putkiston hinnasta.

Itä-Savon Vedestä on näillä näkymin tulossa Kerimaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos, kunhan toiminta-alueen määrittelyprosessi saadaan päätökseen syyskuun aikana.

Ongelmana on se, että Itä-Savon Vesi ei omista Kerimaan vesi- ja viemäriputkia, vaan ne ovat Puikkarin Oy:n omistuksessa.

Tilanteen selvittelyä vetävän Savonlinnan vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkasen mukaan osapuolten näkemysero verkoston hinnasta on niin suuri, että neuvottelujen voi katsoa olevan ainakin toistaiseksi jumissa.

– Jos sopua ei löydy, vaihtoehdoksi jää vain uuden verkoston rakentaminen. Sen maksavat kiinteistönomistajat, tiivisti Esa Hinkkanen maanantaina järjestetyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa.

Hinkkasen mukaan Itä-Savon Vesi on tarjonnut verkostosta 25 000 euroa, mutta Puikkarin hintapyyntö on siihen nähden ”monikymmenkertainen”. Summa sisältäisi myös muita korvauksia.

– Maalaisjärjellä ajatellen järkevintä olisi käyttää nykyistä verkostoa, mutta Puikkari on laittanut hintapyyntöönsä myös erilaisia korvauksia ”kivusta ja särystä”, kuvasi Hinkkanen.

