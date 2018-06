Sielun kuvat: modernit ikonit isossa kirkossa

Kerimäen isossa kirkossa on avautui viikko sitten sunnuntaina uusi moderneja ikoneja esittelevä näyttely: Sielun kuvat – uusia ikoneja ja hengellisiä kuvia.

Näyttely on Enonkosken luostariyhteisön ja taiteilijoiden toteuttama.

Kokonaisuus koostuu suomalaisten, ukrainalaisten ja puolalaisten taiteilijoiden ikoneista. Teokset on ripustettu esille kirkon takaosiin.

Näyttely liittyy Enonkosken luostariyhteistön modernit ikonit -projektiin.

Projektin taustalla on ollut se, että luterilaisen kirkon on koettu olevan hyvä ilmaisemaan uskoaan sanoissa ja teoissa, mutta kuvien kanssa se tuntuu vielä etsivän itseään.

– Kuvat ovat selvästi nousseet esille nykyihmistä puhuttelevana tapana Jumalan kohtaamiseen ja henkilökohtaiseen hartaudenharjoitukseen. Ikonien pyhyys ja puhuttelevuus on ylittänyt kirkkokuntien rajat. Tästä lähtökohdasta Enonkosken luostariyhteisö alkoi pohtia mahdollisuutta etsiä uusia tapoja ilmaista luterilaisuuden ydinajatuksia, näyttelykoordinaattori Ari Luomajoki toteaa saatesanoissa.

