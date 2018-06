Rakkaudesta kotiseutuun ja ympäristöön

Kesälahdella on saatu nauttia hyvin hoidetuista kesäkukista jo useamman vuoden ajan. Taajama-alueen kukat eivät pysy kauniina itsestään, eikä niitä pelkästään kaupungin ylläpitäminä paljoa olisikaan. Pro Kesälahti on siksi ylläpitänyt kesäkukkia tärkeillä paikoilla vapaaehtoisvoimin.

Pro:n kesäkukkaruukkuja on torilla ja rautatieasemalla. Näiden lisäksi Pivangan pihamaalle tuodun keltaisen kesäauton katolla hehkuvat Pro Kesälahden samettiruusut, mustasilmäsusannat, siniviuhkat, vaulat ja mansikat.

– Rakastan kukkia ja puutarhanhoitoa, sanoo Hilkka Partanen, joka on istuttanut ja hoitanut Pro:n kesäkukkia jo kolmatta vuotta.

Kaksi vuotta sitten eläkkeelle jäänyt espoolainen ympäristötekniikan insinööri on Poroniemeltä lähtöisin oleva Kesälahden kesäasukas.

Kukkien lisäksi Partasen rakkauden kohteisiin kuuluu kotiseutu ja hän on alusta lähtien seurannut ja arvostanut Pro:n työtä.

– Juureni ja sydämeni on Kesälahdella. Tarjouduin hoitamaan kukkia, koska halusin itsekin tehdä jotain synnyinpitäjäni hyväksi, Partanen kertoo.

Taajama-alueen kukkien hoito on Partaselle ilo ja kunnia, josta hän ei työtunteja laske, vaikka kesäkukat vaativat hoitoa jopa päivittäin.

