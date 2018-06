Resurssit käyttöön ja haaveet todeksi

Kevään aikana kuultiin monesta suusta, että Punkaharjulla on menossa hyvä vire ja paljon hienoja hankkeita.

Puheet eivät ole olleet turhia, eivätkä haaveet haihattelua. Viikonloppuna koettiin viimeistään, että uskomattomaltakin tuntuvat ideat voivat toteutua, kun pelissä on riittävästi rohkeutta, tekemisen intoa ja yhteistyökykyä.

Retretin entisen luolan avautuminen uusin voimin uudenlaiseen toimintaan on valonpilkahdus alueelle, joka megatrendien ja valtion hallinnon vaikutuksesta on vaarassa menettää tyystin elinvoimansa ja asukkaansa. Tuulimyllyt ovat voitettavissa, jos niin todella halutaan.

Luola Events -avauskonsertti vietettiin viikonloppuna pääasiassa paikallisella porukalla, joka selvästi oli kaivannut vuosia sitten sulkeutunutta kulttuurikeskustaan.Tunnelma luolassa oli iloinen, eikä pelkästään kesän ja auringon vaikutuksesta vaan myös sen vuoksi, että kaivattu luola oli saatu viimein yhteiseen ja arvoiseensa käyttöön.

Punkaharjun luonnonolosuhteille ja rakennetulle ympäristölle ei löydy vertaista, joten alkanut toiminta toivottavasti laajenee ja kutsuu alueelle yleisöä laajemmaltakin alueelta.Kaikille eduksi olisi myös, että Punkaharjulla virinnyt tekemisen meininki ja ilo leviäisi koko Savonlinnaan ja seutukunnan alueelle. Täällä on hyvä viettää juhannusta, joulua ja pyhien välisiä aikoja.

Puruvesi-lehti toivottaa hyvää keskikesän juhlaa kaikille!