Naisenergiaa Enonkoskella – esittelyssä Maitolaituri Kahvila ja Puoti

Enonkosken palvelutarjonta laajentuu kesän aikana vahvan naisenergian voimalla.

Entisen K-market Torpakon kiinteistössä keskellä kylää esittäytyy KesäKohinoiden aikaan Maitolaituri Kahvila ja Puoti. Tapahtumassa Maitolaiturilla toimii pop up -kahvila, jossa voi saada ensikosketuksen uuteen yritykseen.

Huhtikuussa perustetun palveluyrityksen taustalla ovat paikkakuntalaiset Kati Laukkanen ja Sanna Ratia, joiden työura on ottanut uuden suunnan kahvilan myötä.

Sanna Ratia toimi vuodenvaihteeseen asti yksityisenä perhepäivähoitajana Simanalassa ja Kati Laukkanen toimi kevääseen asti vanhemman konstaapelin virassa Savonlinnan poliisiasemalla.

Molemmilla yrittäjillä on taustaa ravintola- ja matkailualalta. Kati Laukkasen ensimmäinen ammatti on tarjoilija ja Sanna Ratia on vankalla työkokemuksella varustettu restonomi.

Maitolaiturista halutaan tehdä kohtaamispaikka, jossa voi kahvitella tuoreiden leivonnaisten kera ja tavata tuttuja. Leipomo- ja kahvilatoiminnan oheen on suunniteltu monenlaista muutakin tarjontaa.

Talosta järjestyy kokoustila tarjoiluineen ja sinne sijoittuu erillinen lahja- ja käyttötavarakauppa. Kati Laukkasella on jo usean vuoden ajan ollut kotimaista lahja- ja käyttötavaraa myyvä Korsupuoti, jonka valikoima löytyy jatkossa Maitolaiturilta.

– Tämä voisi olla monitoimitila ja tarjota kokoontumispaikan vaikka harrastusryhmille. Lapset voi ottaa mukaan, koska talossa on myös leikkitilaa.

Talon tarjontaan tulee kuulumaan Hyypiänniemessä toimivan kalanjalostus Toivasen kalatuotteet sekä paikallisten kalastajien pyytämää tuoretta muikkua aina kun sitä on saatavilla.

