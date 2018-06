Enonkoskella torjutaan vieraslajeja – Himalajan vuoriston jättipalsami uhkaa kantarelleja

Enonkosken kunta kannustaa ja haastaa asukkaitaan vieraslajien torjuntaan. Toukokuussa kunnantalolla pidettiin infotilaisuus vieraslajien tunnistamisesta ja niiden torjunnasta.

Samaan aiheeseen opastetaan kuntalaisia myös kunnan Facebook-sivuilla, joissa on pyörinyt virtuaalinen vieraslajiviikko. Sen puitteissa on opastettu tunnistamaan Suomen luontoon kuulumattomia lajeja.

Vieraslajiviikon puitteissa on esitelty yksi vieraslaji päivässä ja opastettu sen hävittämiseen.

Enonkoskella leviää erityisesti jättipalsami, jonka kitkemiseen kuntalaisten toivotaan osallistuvan ja talkoilevan. Enonkosken vieraslajitalkoot ovat osa Savonlinnan seudun yhteisponnistusta. Himalajan vuoristosta kotoisin oleva jättipalsami tukehduttaa muiden kasvilajien ja sienien, esimerkiksi kantarellin kasvua ja sen vuoksi se on uhka luonnon monimuotoisuudelle.

Jättipalsamikasvustoja saa vapaasti kitkeä Enonkosken kunnan omistamilta alueilta.

Lue koko juttu 14.6. Puruvedestä!