Loma-alueelle uusi omistaja – Dmitry Shatrov uskoo Tuunaansaareen

Punkaharju Resort Oy:n omistaja Dmitry Shatrov suhtautuu suurella innolla loma-alueeseen Tuunaansaaren niemessä.

Hänellä on aikeissa rakentaa alueelle luhtihotelli nykyisen luhtihotellin läheisyyteen. Shatrov on vakuuttunut siitä, että lisää majoituskapasiteettia tarvitaan.

Lisäksi Shatrov kaavailee vesipuisto Kesämaan yhteyteen katettua tilaa, jossa asiakkaat voivat viettää aikaansa säältä suojassa esimerkiksi sateella. Siitä on kaavailtu sisäleikkipuistoa.

Rakennustöiden on määrä alkaa ensi vuonna.

– Tämä on ihana ja fantastinen paikka, kutsun aluetta paratiisiksi. On kuitenkin muistettava, että kaikki rakentaminen tehdään tämän kauniin luonnon ehdoilla. Jos luontoa pilataan, silloin jäljelle ei jää mitään, Shatrov painottaa Punkaharjun Paviljongin terassilla Pihlajaveden rannalla.

Venäläinen Dmitry Shatrov hankki Punkaharjun Loma Oy:n aiemmin omistaman loma-alueen toukokuun lopussa. Alueeseen kuuluu Ravintola Paviljonki, luhtihotelli Topelius ja leirintäpaikkoja.

Tuunaansaaressa sijaitsevalla alueella on 50 leirintämökkiä, joista puolet on kahden ja puolet neljän hengen mökkejä. Lisäksi alueella on kahdeksan saunamökkiä, 12 huoneen luhtihotelli ja sata karavaanaripaikka.

Vieressä sijaitseva vesihuvipuisto Kesämaa siirtyi Punkaharju Resort Oy:n omistukseen jo aiemmin. Myyjä oli Punkaharjun Lomakeskus Oy:n konkurssipesä.

Dmitry Shatrovilla on Pietarissa 4 000-jäseninen seurakunta. Hän on aiemmin omistanut myös televisiokanavan. Shatrov pyörittää useita firmoja.

Lue koko juttu 14.6. Puruvedestä!