KuPilla hyvä alkukausi

Kulennoisten Pallon edustusjoukkueen alkukausi on lähtenyt valmentaja Tuomas Loikkasen mukaan kohtuullisen hyvin käyntiin.

Kuudesta ottelusta KuP on voittanut kolme ja hävinnyt yhden. Tasatilanteeseen on päättynyt kaksi ottelua. Viimeksi KuP kohtasi kotikentällään Kulennoisissa Otavan Viestin. Isäntäjoukkue johti peliä 2-0, mutta vieraat onnistuivat lopulta kirimään etumatkan kiinni ja peli päättyi 2-2 tilanteeseen.

– Maalien teossa on meillä vielä vähän ongelmia. Paikkoja oli nytkin hirveästi, niistä pitäisi vaan onnistua paremmin, Loikkanen kertoi.

– Alakerta on pelannut meillä koko alkukauden ajan hyvin. Hyökkäyspää ei ole vielä päässyt aivan omalle tasolleen. Toki onnistumisia on tullut ja kauden alku on ollut kokonaisuutena viime vuoteen verrattuna parempi.

Otavan Viestiä vastaan pelatussa ottelussa onnistuivat Loikkasen mukaan erityisesti KuPin Janne Leskinen, Teemu Purhonen ja Joonas Raivio.

