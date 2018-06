Suvi-veneet uusiin tiloihin Savonlinnaan

Viime syksynä tulipalossa tuotantotilansa menettänyt Suvi-veneet Oy jatkaa toimintaansa Savonlinnan Nojanmaassa. Yritys on vuokrannut tilat Uittokalustolta ja tuotanto alkaa syksyllä hallissa, jossa aiemmin on toiminut Kovil Oy.

Suvi-veneet Oy:n toimitusjohtaja Aki Karjalaisen mukaan pyrkimys on saada tuotanto käyntiin uusissa tiloissa syyskuussa. Hän on tyytyväinen vuokrasopimukseen, jonka myötä yritys saa toimivat tilat hyvältä paikalta.

Logistisesti Nojanmaa on yritykselle hyvin soveltuva ja uudet vuokratilat saadaan käyttöön pienin muutoksin.

Suvi-veneet siirtää Nojamaahan koko tuotantonsa kahdesta toimipaikasta, Enonkoskelta ja Kesälahdelta ja samalla tuotannon 15 työntekijää aloittavat uudessa toimipaikassa.

Yrityksellä on lisäksi neljä myyntityötä tekevää toimihenkilöä, jotka jatkavat Mikkelin toimipaikassa entiseen tapaan.

Lue koko juttu 7.6. Puruvedestä!