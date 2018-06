Leijonilla suuri ponnistus – lionsklubit yhdistivät voimansa yhden perheen hyväksi

Vasarat paukkuvat ja eristeaine pöllyää, kun monilapsisen perheen omistamaa kaksikerroksista ja lautarakenteista taloa pistetään kuntoon.

Talon yläkerrasta kuuluun työn ääniä, kun talkoomiesten porukka siivoaa talon ulkoullakkoa.

Kun ullakko on siivottu, sitä aletaan rakentaa asumiskäyttöön. Lopputuloksena taloon syntyy toinen asuinkerros, ja perhe saa kaivattua apua tilaongelmaan.

Kysessä on Puruveden ja Savonlinnan alueen neljän lionsklubin suurin voimainponnistus ikinä. LC Savonlinna/Eerikin presidentti Markku Kosonen on silminnähden tyytyväinen. Projekti on vauhdissa, talkoolaiset ovat panneet parastaan, ja tavoitteena on saada talo hyvään asumiskuntoon vielä ennen tämän vuoden lumia.

Hankkeen tausta on se, että LC Savonlinna/Eerikki sai viime syksynä perheeltä avunpyynnön.

– Uusperhe asuu Savonlinnan alueella 1930-luvulla rakennetussa puutalossa. Talossa on kaksi makuuhuonetta, joihin majoittuu vanhempien lisäksi kolme lasta nuorimman ollessa muutaman kuukauden ikäinen. Kahdesti kuukaudessa toisen vanhemman muualla asuvat kolme lasta viettävät viikonlopun samassa taloudessa, Kosonen kertoo.

Talon kahteen makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen majoittuu enimmillään vanhempien lisäksi kuusi lasta.

– Tilanpuute on huutava. Perhe on suunnitellut rakentavansa talon vintille kaksi pientä makuuhuonetta, yhteispinta-alaltaan 30 neliömetriä, mutta heillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia yksin toteuttaa hanketta.

Kososen mukaan aluksi käynnistettiin esiselvitys, ja siinä teki suuren työn Heimo Toiviainen. Projekti eteni loppuvuoden aikana, ja seuraavaksi alkoi rahoituskuvioiden perkaaminen.

– Alusta pitäen näytti siltä, että klubimme ei pysty suoriutumaan hankkeesta yksi, ja niinpä aloimme kysyä kiinnostusta seudun muilta klubeilta. Seuraava toimintakausi on meillä 40-vuotisjuhlavuosi, ja meillä oli halu tehdä jotain suurempaa.

Mukaan lähti neljä klubia eli LC Savonlinna/Eerikin lisäksi LC Kerimäki, LC Kerimäki/Puruvesi ja LC Enonkoski.

Myös pariin muuhun klubiin kuuluvia henkilöitä osallistuu projektiin omalla työpanoksellaan. LC Savonrannan rakennusinsinööri Seppo Kosonen vastasi hankkeen rakennuslupadokumenteista ja LC Punkaharjun Raimo Muhonen Kuljetus Muhonen Oy:stä lupautui järjestämään jätelavat sekä kuljettamaan purkujätteen kaatopaikalle.

Sähköinsinööri Juhani Kautonen LC Kerimäki/Puruvedestä on laatinut projektin sähkösuunnitelmat, ja rakennusprojektin työmaavastaavana toimii koko hankkeen ajan LC Kerimäki/Puruveden Pekka Hanikka.

Markku Kososen mukaan projektin kokonaissumma on 8 000 euroa, ja siitä puolet tulee neljältä klubilta ja puolet Leijonien valtakunnalliselta Arne Ritari -säätiöltä.

– Mielestämme merkittäväksi hankkeen tekee se, että kaikki neljä klubia totesivat haetun avustuksen inhimillisesti tärkeäksi ja yhdistivät voimansa. Projekti sopii myös LC-työn ajatukseen eli toimimme muun muassa perheiden, lasten ja vanhusten hyväksi erilaisin keinoin.

Samaa mieltä ovat muiden klubien edustajat. Timo Lehtinen LC Kerimäestä korostaa, että avustushanke on parhaillaan järjestön mukaista toimintaa.

– Lisäksi jäsenstön yhdessä tekeminen on keskeistä. Emme vain jaa rahaa, vaan olemme itse mukana talkoilla tekemässä, hän kiteyttää.

Avustushankkeeseen osallistuu kymmeniä klubien jäseniä. Leijonien suurin urakka on ollut talon siivoaminen siihen kuntoon, että laajennus voidaan aloittaa. 8 000 euron summa käytetään rakennustarvikkeisiin, ja perheen isä vastaa rakennusalan ammattilaisena pitkälti sitten varsinaisesta rakennustyöstä.

LC Savonlinna/ Eerikki on toiminut hankkeen moottorina ja koordinoinut toimintaa. LC Kerimäki/ Puruvesi on ottanut vetovastuun talkoiden järjestelyissä.

Hankkeen rahoitus vahvistui huhtikuun loppupuolella. Rakennuslupa hankkeelle on saatu ja työt alkoivat siivoustalkoilla toukokuun lopulla.

Tunnelmat ovat hyvät

Avustetun perheen isä on todella kiitollinen paikallisille lionsklubeille.

– Tunnelmat ovat tottakai hyvät, ja tulevaisuuden näkymätkin sitä kautta paremmat kuin vuosi sitten.

Hänen mukaansa rajuin puserrus on itsellä vielä edessä, että saadaan projekti puskettua ”maaliin”.

– Mutta voimaa siihen antaa nimenomaan kaikkien tavalla tai toisella mukana olevien LC-järjestön jäsenten ja muiden yksittäisten toimijoiden pyyteetön apu ja luottamus meitä kohtaan kaikista matkalla ilmenneistä vastuksista huolimatta.

– Kiitollisuuttamme kaikkia mukana olevia kohtaan korostaa vielä se seikka, ettemme osanneet kuvitellakaan, kuinka täysillä kaikki lähtivät mukaan ja kuinka suureksi ja kokonaisvaltaiseksi saamamme apu lopulta muodostui. Ilman teitä kaikkia tämä ei olisi onnistunut.

Sen paremmin perheen asuinpaikkaa kuin muitakaan tietoja ei jutun yhteydessä haluta kertoa. Perhe asuu Savonlinnan seudulla, ja perheen vanhemmat käyvät normaalin tapaan palkkatöissä.