Pillin viimeinen vihellys

Kesälahdella koettiin maanantaina hetkellinen paluu menneeseen aikaan.

Kuukauden ensimmäisenä maanantaina kuultiin vanhalta paloasemalta sen viimeinen vihellys, puolen päivän äänimerkki. Edellisen kerran asemalta on kuultu tuttu ääni ennen uuden paloaseman valmistumista vuonna 2006.

– Vanhan paloaseman purkutyöt alkavat teoriassa heti, käytännössä ensi viikolla, Kiteen kaupungin rakennuttajainsinööri Ari Jumppanen kertoi.

Vuonna 1956 rakennetun talon purku-urakka alkaa suojauksilla ja asbestin poistolla. Valmista on ennen koulujen alkua.

Jumppasen mukaan rakennus puretaan, koska se on tarpeeton ja huonokuntoinen. Purkutyön tekee Pohjolan Purkutyö Ilomantsista. Paikallisia tarjouksia urakasta ei tullut.

– Urakka vaatii erikoisosaamista. Sen kustannusarvio on 80 000 euroa, Jumppanen mainitsi.

Rakennuksen paikka täytetään ja tasoitellaan.

– Alueen jatkokäytöstä on ollut jonkin verran puheita, mutta mitään varmaa ei ole päätetty.

