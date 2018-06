Luola Eventsin ensimmäinen keikka myy hyvin – luvassa monta muutakin esiintyjää tälle vuodelle

Tuunaansaareen maailmankuulussa luolastossa päästään loppuvuoden aikana nauttimaan lukuisten kotimaisten huippuartistien esiintymisistä. Luola Events käynnistää toiminnan Punkaharjulla 16.6. Egotripin ja Treesin esiintymisellä.

Lisäksi kesälle ja syksylle on vahvistunut jo useampi tapahtuma. Loppuvuoden aikana Punkaharjulla päästään nauttimaan muun muassa Elastisen, Virve Rostin ja Anssi Kelan esiintymisistä.

Kesän aikana pidetään kaksi tapahtumaa. 14.7. luolassa viihdyttää joukko paikallisia osaajia ja kesälomalaiset pääsevät juhlimaan kotimaisten ulkomaisten hittisävelmien parissa. Illan aikana esiintyvät Old Spice, The Nevergreen sekä Virranjakaja. Luvassa on kattava sikermä 1970-1980–lukujen ikivihreitä hittejä sekä tuoreimpia kotimaisia pop- ja rock-kappaleita.

Kesäkauden päättäjäisiä vietetään Punkaharjulla elokuun lopussa ja Kalliosalin eeppiset puitteet ottaa haltuunsa viihdelegenda Virve Rosti 24.8.

27.10. luolan saapuu yksi Suomen kovimmista showmiehistä, suomiräpin pioneereihin lukeutuva Elastinen. Elastisen huippuunsa trimmattua lavaesiintymistä pääsevät katsomaan myös alaikäiset, sillä tapahtuma on koko perheen tapahtuma. Osa kalliosalista on rajattu K-18 anniskelualueeksi.

17.11. Luolassa vietetään pikkujouluja letkeää rapvaikutteista reggaeta soittavan Kuningasidean sekä Jouni Aslak & Nousukauden lapset-yhtyeen tahtiin. Kuningasidea tunnetaan huikean lavashownsa lisäksi mm. biiseistä Enemmän duoo kun sooloo sekä Pohjolan tuulet ja Enkeli.

1.12 Kalliosaliin saapuu esiintymään Anssi Kela.

-Useista tapahtumista käydään vielä keskusteluita, ja ohjelma täydentyy kesän mittaan. Olemassaolevien lupien puolesta luolassa riittää kapasiteettia noin tuhannen hengen tapahtumille. K18–tapahtumissa koko kalliosalin alue toimii anniskelualueena. Osassa tapahtumista, kuten Elastisen keikalla, anniskelualueena on vain permanto. Yläkatsomo on tällöin ikärajatonta aluetta, eikä siellä anniskella, Luola Eventsin Markus Kaskinen ja Jussi Silvennoinen kertovat.

Loppukesän ja syksyn tapahtumien lipunmyynti käynnistyy juhannuksen alla. Tällä hetkellä ennakkolipunmyynti on käynnissä vain 16.6. avauskonserttiin, joka pidetään Käkipäivien yhteydessä.

– Egotripin ja Treesin keikka on herättynyt hyvin kiinnostusta, ja lippuja on liikkunut mukavasti. Ennakkoliput ehtii vielä kuitenkin hyvin hankkia ja ovimyyntiinkin on varattu kapasiteettia. Vahvasti näyttää, että luolaston uudesta alusta saadaan aikaan kunnon kansanjuhla kesäkuussa.