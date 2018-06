Isoja päätöksiä yhä odotellaan

Savonlinnan päättäjät eivät nielemättä purreet kahta isoa kiistakysymystä maanantain valtuustoonsa.

Kouluverkko osoittautui niin kiperäksi kysymykseksi, että siihen otettiin tuumaustauko eli jätettiin pöydälle. Asiaan saatetaan vielä palata kesäkuussa, jos koolle kutsutaan valtuusto. Kaikki riippuu siitä, mitä politiikan kabineteissa tapahtuu.

Epävarmuus siis jatkuu jopa kesän ylitse. Linjaratkaisu siitä, lopetetaanko vai säilytetäänkö maaseudun koulut vai ei, jäi syntymättä.

Myös Savonrannan ja Kerimäen vanhainkotien toiminnan tulevaisuus jäi avoimeksi. Vanhuslaitosten tilanne pantiin uudelleen valmisteluun.

Tällä hetkellä niin lapsiperheet kuin vahausten omaiset miettivät, millaista suuntaa Savonlinnan seudulla otetaan suhteessa kahteen olennaisen yhteiskunnalliseen palveluun.

Jos kouluja lakkautetaan, maaseudun elinvoima heikkenee ja perheet alkavat suunniteltua pakoa maalta. Se on kaiketi selvä asia.

Jos vanhustenhuollon palveluja ajetaan alas, hoidettavia jouduttanee kuskaamaan yhä kauemmaksi omaisistaan. Herääkin oikeutettu kysymys, miten autottomat omaiset pääsevät katsomaan vanhuksia, jos vanhukset siirretään Savonrannalta ja Kerimäeltä kaupunkiin.

Vanhustenhuollossa jää lisäksi usein huomaamatta, että ikäihmisten omaiset eivät istu vain juttelemassa omaistensa luona. He osallistuvat todellisuudessa myös hoitotyön arkeen ja esimerkiksi syöttävät ja muutenkin hoivaavat läheisiäpä. Se on suureksi avuksi hoitohenkilökunnalle, joka monissa paikoissa kipuilee pienten resurssien kanssa. Jos omaisten mahdollisuus osallistua vanhusten elämään hoitolaitoksissa heikkenee, sillä voi olla suuria vaikutuksia.

Savonlinnan isoissa päätöksissä on kyse rahasta, mutta paljon muustakin: arvoista.