Koloveden luontotupa avataan kesäksi – avajaiset ensi lauantaina!

Koloveden kansallispuiston luontotupa aukeaa viikonloppuna näyttely-, kahvila- ja myymälätoimintaan kahdeksi kuukaudeksi. Luontotuvan avajaispäivää vietetään Enonkoskella lauantaina kello 11 alkaen.

Kesän 2018 vaihtuvana näyttelynä on rantasalmelaisen taiteilija Joni Ahosen Yön kuningatar, joka avataan lauantaina kello 12. Näyttelyn avaamisen yhteydessä Ahonen esittää performanssin, jossa hän pukeutuu maalaustensa Lady Cereza -hahmoksi ja maalaa tästä omakuvia. Luontotuvan pysyvä näyttely esittelee Koloveden alueen luontoa.

Koloveden luontotuvan yläkerrassa toimii käsityöläisten myymälä ja alakerrassa Metsähallituksen myyntipiste ja kahvio. Luontotuvalla voi myös katsoa vapaasti sen kokoelmien luonto- ja kulttuuriaiheisia lyhytelokuvia.

Luontotuvalle on koko kesän vapaa pääsy, ja se on auki kesäkuussa arkisin kello 10-16 ja viikonloppuisin kello 10-15.

Koloveden luontotuvan avajaiset la 9.6. klo 11-15. Hyypiänniementie 2.