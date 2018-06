Lentopallo nostaa menestyviä poikiakin – Niklas Makkosen kauden saldo kolme SM-mitalia

Kerimäellä on vahva lentopalloperinne ja -kulttuuri, joka on vuosikymmenten aikana tuonut paljon menestystä.

Laji vain on ollut vahvasti tyttöjen. Poikajoukkueita on silloin tällöin ollut nuorimmissa junnuissa, mutta iän myötä poikapelaajat ovat aina kaikonneet.

Vaan eivät sentään kaikki. Loppukesällä 15 vuotta täyttävä Niklas Makkonen on jaksanut pysyä lentopallon parissa. Oman tiensä kulkija ei lopettanut lajia kun moni muu poika lopetti.

Eikä turhaan. Syksyllä tuli ensin C-poikien Idän aluejoukkueessa alueiden SM-hopeaa. Puolitoista viikkoa sitten kaappiin napsahti alue-SM-pronssi B-poikien aluejoukkueessa.

Kauden kruunu oli kuitenkin C-poikien Suomen mestaruus huhtikuun alussa Pielaveden Sammon riveissä.

Kerimäen yhtenäiskoulun kahdeksatta luokkaa päättävä Niklas Makkonen aloitti lentopalloilun Kerimäen Lentopallo -86:n junnuissa seitsenvuotiaana vuonna 2010.

– Poikia oli silloin mukana puolenkymmentä, mutta pelattiin sekajoukkueissa, muistelee Niklas.

Muutama vuosi meni lajin parissa Kerimäellä, mutta kun poikia ei riittänyt joukkueeksi asti, hän siirtyi Savonlinnaan East Volleyn pelipaitaan.

Viime vuonna Niklas pääsi Eastin riveissä ensimmäisen kerran SM-finaaliturnaukseen. Joukkueen sijoitus C-pojissa oli kymmenes.

Lue koko juttu 31.5. Puruvedestä!