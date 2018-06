Taksikortit tiukempaan seulaan – Sosteri hakee säästöjä palvelutaloissa asuvien ikäihmisten kuljetuspalveluista

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri on säästösyistä tiukentamassa linjaa alueensa palvelutalojen asukkaiden saamien kuljetuspalvelujen suhteen.

Sosterin alueen palvelutaloissa on nyt noin sata asukasta, joilla on oikeus kuljetuspalveluun vammaispalvelulain (VPL) perusteella. Nyt käydään läpi, täyttävätkö nämä kaikki vaikeavammaisuuden kriteerit.

– Tarkastelu koskee tässä vaiheessa vain ikäihmisiä, eikä esimerkiksi kehitysvammaisia. Pelkät ikääntymisen tuomat rajoitteet eivät välttämättä riitä perusteeksi kuljetuspalvelulle, sanoo sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu antaa oikeuden 18 yhdensuuntaiseen tuettuun matkaan kuukaudessa.

Kuljetukset tehdään käytännössä pääosin takseilla. Asiakas maksaa itse linja-autotaksan mukaisen omavastuuosuuden.

VPL:n kuljetuspalvelu on laissa myönnetty subjektiivinen oikeus, johon eivät vaikuta esimerkiksi ikä, tulot tai varallisuus.

Palvelu on tarkoitettu muun muassa virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. ”Taksikortilla” voi käydä esimerkiksi sukulaisissa, torikahveilla tai kaupassa.

Asetuksen mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosterin alueella on kymmenkunta ikäihmisten asumispalveluyksikköä, joissa on yhteensä noin 450 paikkaa

Puruveden alueella toimivat ainakin Puruveden palvelutalo ja Attendo Puruveden Helmi Kerimäellä, Helminauha Punkaharjulla sekä Koskenhelmi Enonkoskella.

Laitoshoidossa kuten vanhainkodeissa oleville kuljetuspalvelua ei tarvitse järjestää.

Hongiston mukaan Sosterin alueella on myönnetty VPL:n mukaisia kuljetuspalveluja ikäihmisten palvelutaloihin muita kuntia ja sairaanhoitopiirejä lievemmin perustein.

– Monissa muissa sairaanhoitopiireissä on tiukempi linja. Kyse on lopulta säästötoimista, sanoo Hongisto.

