Maaseutu tarvitsee elämisen edellytyksiä

Tieto siirtyy lasista valokuitukaapelia niin nopeasti, ettei tavallinen pulliainen sitä oikein tajuakaan. Maahan kaivettavassa putkessa pystytään bittejä liikuttelemaan niin vauhdilla, ettei tietokoneen eri sovellusten käyttö pitäisi enää takkuilla.

Savonlinnassa toimiva tietoliikenneyhtiö BLC rakentaa tarveperusteisesti uutta valokuituverkkoa lähitulevaisuudessa Enonkosken taajamaan. Aiemmin yhtiö on tiedustellut asukkaiden halukkuutta valokuidulle Simanalassa, ja BLC:n mukaan kiinnostusta ilmenee.

Suomessa puhutaan jatkuvasti, että etätyö on yksi keino hidastaa kuihtuvia maaseutualueita. Hyvin monella työalalla nyt ja tulevaisuudessa työn tekemisen fyysinen paikka menettää merkityksensä. Jos tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa, yhä suurempi osa töistä voidaan tehdä laiturin nokalla kakkosasunnolla tai maaseudulla kotisohvalla. Lisäksi tulevaisuudessa syntyy iso määrä sellaisiakin työtehtäviä, joista emme vielä tiedä mitään. Ne tukeutuvat yhä enemmän digitaalitekniikkaan.

Käytännössä tietoverkkojen ontuvuus heikentää mahdollisuutta kasvattaa etätyön osuutta – ja samalla pitää maaseutua elävämpänä. Langattomille tietoverkoille kyllä luvataan parantuvia nopeuksia, mutta ne ovat haavoittuvaisia. Maasto-olosuhteet voivat aiheuttaa pätkimistä yhteyksissä eli ne eivät ole luotettavuudeltaan valokuidun luokkaa.

BLC ei kaiva hyväntekeväisyydestä valokuitua Puruveden seudun pitäjiin, vaan se tekee kovaa bisnestä. Tällä hetkellä näyttää, että valokuitu on lyömässä itseään lävitse, ja se merkitsee myös hankintahintojen pysymistä aisoissa.

Tietoliikenneverkko on osa sitä infrastruktuuria, jota maaseutu tarvitsee pysyäkseen hengissä. Yhtä lailla maaseudulla pitää olla ehjät ja kuopattomat tiet, kaupalliset peruspalvelut sekä joitakin yhteiskunnan palveluja, kuten tarpeeksi tiheä kouluverkko. Elinvoimainen kokonaisuus syntyy osastensa summasta.