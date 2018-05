Pääkanta-Säätiölle logokilpailu – virkistyskeskuksen puitteita kohennetaan tänä vuonna

Kerimäellä toimiva Pääkanta-Säätiö haluaa itselleen oman logon eli tunnuksen jota käytetään säätiön toiminnoissa ja papereissa.

Säätiö on päättänyt julistaa logon suunnittelukilpailun, johon voivat osallistua Kerimäellä syntyneet tai joskus asuneet henkilöt, mukaan lukien loma-asukkaat.

– Pääasia, että on joku yhteys Kerimäkeen, tiivistää säätiön hallituksen puheenjohtaja Kauko Rauhansalo.

Tunnusta on tarkoitus käyttää kirjelomakkeissa, kirjekuorissa, julisteissa, ilmoituksissa ja muissa painotuotteissa sekä tekstiileissä ja säätiön kotisivuilla.

Logokilpailun kilpailuaika on 1.6. – 30.9.2018. Logoehdotukset pitää laatia värillisinä A4-koossa ottaen huomioon käyttötarkoitukset, joissa logo on pienennettynä. Ehdotuksissa voi olla tekstit Pääkanta-Säätiö sr ja/tai Kerimäki.

– Logoa tulee voida käyttää myös mustavalkoisena ja mustavalkoversio on hyvä liittää mukaan ehdotukseen, täydentää säätiön hallituksen jäsen Matti Rautiainen.

Kilpailuehdotukset on varustettava nimimerkillä. Kilpailusalaisuuden säilyttämiseksi oma nimi ja yhteystiedot on liitettävä nimimerkillä varustettiin suljettuun kirjekuoreen. Samalla tai eri nimimerkillä voi lähettää useampia ehdotuksia.

Palkintoraadin muodostaa säätiön hallitus. Kilpailu ratkaistaan tämän vuoden aikana.

Ensimmäinen palkinto on 300 euroa ja kakkospalkinto 200 euroa. Palkinnolla säätiö lunastaa oikeuden käyttää voittanutta ehdotusta aineistoissaan.

Toukokuisena lauantaina Pääkannassa heiluivat kirveet ja lensivät pilkkeet, kun Pääkanta-Säätiön hallitus oli polttopuutalkoissa.

Virkistyskeskuksen ylläpito perustuu suurelta osin vapaaehtoistyöhön.

– Talkoilla tämä pysyy pystyssä. Talkoot ovat kaikille avoimia, kannustaa Kauko Rauhansalo.

Ulkoalueiden kesähoito on ulkoistettu kerimäkeläisille seuroille. Hallituksen jäsenillä on vastuuviikot, joihin kuuluu paikkojen tarkistaminen.

Niemen nokkaan taannoin valmistunut laavu on kansalaisten vapaassa käytössä, mutta muut tilat ovat vuokrattavia.

– Kun polttopuulle ei lasketa hintaa, käyttökulut saadaan suunnilleen katettua vuokrilla.

Lue koko juttu 24.5. Puruvedestä!