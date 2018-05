Pörriäiskesä

Pystytin hyönteishotelleja pihalleni, arvostanhan sadonturvaajia. En silti halua kantaa mettä pörriäisille veroeuroillani.

Sote-uudistusta kyttäävät jättitoimijat, pörriäisiksi nimetyt, ovat kesän poliittisista riesoista pahin. Surina käy kovana, joten nyt on korkea aika nousta sote-kapinaan myös maakunnissa, ei yksistään suurissa kaupungeissa. Hallituspuolueiden vankkumattomien kannattajien on saatava kansanedustajansa tolkkuuntumaan: sote-uudistuksessa ja siihen kytkeytyvässä maakuntamallissa ei ole järjen hiventä.

Jos uudistus toteutuisi hallituksen viitoittamaan tapaan, olisi todellista valinnanvapautta tähteellä enää niillä, joilla on pätäkkää omasta takaa ostaa niin lääkäripalvelunsa, terapiansa kuin hoivapalvelunsa yksityisiltä toimijoilta – ja mahdollisuus matkata palvelujen ääreen isoihin kaupunkeihin.

Sote-uudistusta on markkinoitu aikaansaamisen pakolla. Pakko ei ole kuin köyhän kuolema, tapasi vanha kansa sanoa. Köyhän kituuttava kuolema onkin edessä, jos sote-kaavailut toteutuvat.

Tutustuin Enonkoskella sosiaalitoimea johtaessani yksityiseen sote-yritykseen, firmaan, joka tarjotteli ottaa kunnan sote-palvelut hoitaakseen. Kutsutaan tätä firmaa vaikka Hyttyseksi, koska se ei lukeudu suuriin pörriäisiin.

Enonkoskelaisten vanhusten kotihoidon kustannuksia Hyttysen asiantuntijat olisivat leikanneet mm. osoittamalla hoitajan käymään asiakkaan luona kerran päivässä sen sijaan, että hoitaja ramppasi aamutoimilla, päiväaskareissa ja vielä yöpuulle auttamassa.

Tokihan säästöjä syntyisi, kun yövaipan voisi vaihtaa toiseen vuorokauden ainokaisella käyntikerralla ja antaa aamu-, päivä- ja iltalääkkeet sekä sapuskat yhtenä suupalana – eikä yöpukuakaan tarvitsisi vaihtaa välillä päivätamineisiin. Tehokasta saattohoitoa Kyynelniemeen.

Hyttynen heitti peliin myös digikortin. Hoitajien kulkureitit tulisi tietoteknisesti optimoida. Näin säästyisi arvokkaita minuutteja teettää lisää töitä pienipalkkaisilla. Tässä vaiheessa raportinlukua alkoi jo hymyilyttää. Vai että on keksitty navigaattori, joka tuntee Enonkosken oikopolut paremmin kuin kotihoidon väki…

Hyttysen hyrinä ei onneksi tehonnut enonkoskelaisiin päättäjiin.

Miten on, päästämmekö pörriäiset valtakunnassa valloilleen?

Sote-uudistuksia toki tarvitaan, mutta vaiheittaisia, räätälöityjä, seudullisia, parhaista käytännöistä ammentavia. ”Maakunnallista” toimijaa en voi suositella Siun soten kenttätyöläisen kokemusten nojalla. Pohjoiskarjalaiset pienyrittäjät on ajettu nurkkaan ja pörriäiset vallanneet ilmatilan julkisten lähipalvelujen karatessa Joensuuhun.

Maakuntien maallikkopäättäjille valtavasti vastuuta, mutta niukasti valtaa ja budjettivaroja antava malli rapauttaisi paitsi sosiaali- ja terveydenhoidon myös työllisyyspalvelut ja ympäristönsuojelun, joten tässä on nyt kyse paljosta muustakin kuin lääkärille pääsystä.

Joten annetaan pörräisten surista, mutta vain puutarhoissa.

Tiina Strandén

Kirjoittaja on punkaharjulainen sosiaalityöntekijä ja vihreiden kaupunginvaltuutettu.