Oivallinen tuki matkailuun

Enonkoskella on alettu kouluttaa paikallisia matkaoppaita eli perinnetietäjiä. Kun he valmistuvat, paikkakunnalle saadaan kourallinen ihmisiä, joilla on tuhdisti annettavaa seudun matkailulle ja matkailijoille.

Mikä onkaan mukavampaa kuin kuulla rautaisannos pitäjän menneisyydestä ja nykyisyydestä. Se antaa erilaisen raamin turistin tutustua uuteen paikkakuntaan.

Perinnetietäjien koulutus sai starttinsa viime viikonloppuna. Koulutukseen ilmoittautui kaikkiaan 15 henkilöä. Toivottavasti kaikki ilmoittautuneet jaksavat käydä lävitse koko kurssin. Ohjelman mukaan luvassa on mielenkiintoista kuunneltavaa ja opittavaa.

Perinnetietäjät on osa Perinnetalkoot-hanketta, ja sen tarkoituksena on luoda ja juurruttaa paikkakunnalle teemoiltaan päivittyvä ja vuosittain toistuva tapahtumakokonaisuus, kuten perinnepäivät. Ne ovatkin tulossa Enonkoskelle heinäkuussa.

Perinnetalkoot pilotoidaan Enonkoskella ja samalla luodaan muille paikkakunnille toteutettavissa oleva konsepti. Olisi erinomaista, jos pilottikurssi poikisi seudun joka pitäjään oman paikallisoppaiden verkoston. Kun tarinallisuus on nykyään hyvin suosittua, perinnetietäjät toisivat tarinoineen mojovan lisän matkailuun.

Museovirasto on myöntänyt hankkeelle avustuksen. Sitä koordinoi Kulttuuriosuuskunta Vehrä.

Kun perinnetietäjät valmistuvat, toivottavasti oppailla on itsellään intoa toimia paikallisina oppaina. Yhtä lailla olisi tärkeää, että esimerkiksi matkailualan yritykset kysyisivät oppaita avukseen.