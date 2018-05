Ruukinkylän kulttuuripäivät tuo säpinää Savonrannalle – uusi tapahtumaviikonloppu kesä-heinäkuun vaihteessa

Etteikö maaseudulla muka tapahtuisi?

Savonrantalaiset järjestöt repäisevät Savonlinnan kulttuuritoimen tukemana kesä-heinäkuun vaihteessa. Ruukinkylän kulttuuripäivät on uusi, kolmen päivän ajalle venyvä tapahtuma, joka tarjoaa monipuolisen kattauksen mielen viihdykettä.

Tarjolla on muun muassa tasokasta taidenäyttelyä, elokuva, pitkän iltapäivän mittainen piknik-konsertti, lasten kulttuuria ja kirjailijatapaaminen. Viikonloppuun mahtuvat yhtä lailla reippaat iltamat kuin sunnuntain ulkojumalanpalveluskin.

Yleisöllä on vapaa pääsy kaikkiin tapahtumiin.

Ruukinkylän kulttuuripäivien siemen kylvettiin viime kesänä Ukko-Pekka Kansasen puiston avajaisissa, joihin kuului puistokonsertti.

Punkaharjulainen kansanmusiikkiaktiivi Raili Pulkkinen heitti, että puistokonsertista pitäisi saada perinne.

Savonrannalla otettiin ajatuksesta koppi ja ryhdyttiin rakentamaan konsertin ympärille isompaa tapahtumaa. Tilaisuuksia on ympäri kylää, mutta keskipisteenä on Ukko-Pekka Kansasen puisto Vuokalan myllyn vieressä.

Viikonvaihde aloitetaan perjantaina 29. kesäkuuta klo 18, jolloin avataan Piippuhallin tämän kesän taidenäyttely ”KuusKytt 2018”. Taidenäyttely on esillä 29. heinäkuuta saakka.

– Näyttelyyn tulee ainakin maalauksia, installaatioita, veistoksia ja valokuvia, kertoo näyttelyä kokoava savonrantalainen taiteilija Ritva-Liisa Virtanen.

Vääräleuka voisi syyttää näyttelyä ikäsyrjinnästä. Yhteinen nimittäjä näyttelyssä on, että kaikki taiteilijat ovat tänä vuonna vähintään 60-vuotiaita.

Lauantaiaamuna klo 10 nähdään koulun juhlasalissa Avanto-Erkki. Pirjo ja Paola Suhosen ohjaama elokuva avantouimari Erkki Makkosesta sai ensi-iltansa maaliskuussa Helsingissä.

Sitä ennen dokumentin raakakopio nähtiin ennakkoesityksenä joulukuussa Savonrannalla, mutta nyt nähtäväksi tulee lopullinen versio.

Elokuvan lisäksi savonrantalaisjuuriset Suhosen sisarukset tuovat Savonrannalle Ivana Helsinki -muotinäytöksen ja oman bändinsä. Ivana Helsingin antia voi seurata klo 18 jälkeen alkavissa iltamissa Viking Cafessa.

Ukko-Pekka Kansasen puistossa voi heittää iltapäivän ajaksi rennosti vapaalle.

Puoliltapäivin alkava piknik-konsertti kestää aina klo 16 asti. Mukana ovat muun muassa Perriin tyssit, Elina ja Jyrki Haatainen, Jari ja Hanna Parkkinen sekä paikallinen nuorisobändi One and Only -yhtye. Myös yhteislaulua on luvassa.

Viereisessä Miinanpuistossa on tarjolla viihdykettä ja kulttuuria lapsille klo 10-15.

Klovnitaikuri Riesa-Pelle esiintyy klo 12.30 ja tarjolla on lasten laulua lapsille, yhteislaulua, pomppulinna, kasvomaalausta sekä ongintaa.

Lauantaina pidetään avoimet ovet paloasemalla, missä tarjolla on paloautoajelua, polkuautoja, alkusammutuskokeilua ja turvallisuustietoa.

Vuokalan myllyssä on päivän ajan esillä mattonäyttely ja matonkudontaa.

Musiikkitarjontaa lisää jouhikkoryhmä Puol’Villasten esiintyminen Piippuhallissa klo 16.

Kulttuuripäivillä on mukana myös seurakunta. Kirkossa on avoimet ovet lauantaina klo 11-14 ja musiikkihetkiä tunnin välein.

Ruukinkylän kulttuuripäivät huipentuvat sunnuntaina klo 10 ulkoilmajumalanpalvelukseen ja pannukahveihin Ukko-Pekka Kansasen puistossa.

– Nyt ei voi sanoa, etteikö jokaiselle löytyisi jotakin, tiivistää Ritva Wahl, yksi tapahtuman puuhaihmisistä.

Ruukinkylän kulttuuripäivät pistetään pystyyn lähes kokonaan vapaaehtoisin talkoovoimin, Savonlinnan kultturitoimen tuella.